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Суд смягчил приговор основателю сети ресторанов «Тарас Бульба»

Московский городской суд сократил на три месяца срок приговора основателю сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, сообщает корреспондент «Интерфакса». Белойван ранее был приговорен к двум годам колонии общего режима за неуплату налогов на сумму в размере 650 млн рублей.

«Суд постановил: наказание по 199 статье УК снизить до семи месяцев лишения свободы, по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год девять месяцев колонии общего режима», — огласил решение судья.

Иск к Белойвану на 862 млн руб. подала Федеральная налоговая служба (ФНС). Бизнесмена признали виновным по восьми эпизодам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК) на сумму 650 млн руб. Басманный суд Москвы в июле приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима. Дело бизнесмена рассматривалось в особом порядке из-за того, что ранее он признал вину.

По информации следствия, с января 2011 г. по март 2014 г. предприниматель для уклонения от уплаты налогов распорядился не пробивать кассовые чеки в ресторанах и отказывать клиентам в оплате банковскими картами. Такая практика была распространена в восьми организациях, работающих под товарным знаком «Корчма «Тарас Бульба». Следователи утверждали, что бизнесмен требовал от так называемых «ночных кассиров» с помощью специального программного обеспечения удалять из памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания. – «Ведомости») дорогостоящие заказы. Таким образом менялись данные о количестве произведенных заказов и их стоимости. В фискальной памяти кассовых аппаратов оставались заниженные суммы выручки за день. Недостоверная информация отражалась в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.