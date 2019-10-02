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ФАС предостерегла совладельца S7 от антимонопольного предложения «Аэрофлоту»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву за слова о необходимости перестать конкурировать с «Аэрофлотом» на дальнемагистральных рейсах. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС уточняет, что бизнесмен предложил разделить отдельные авианаправления между его компанией и «Аэрофлотом». Ведомство усмотрело в этом попытку заключить соглашение между конкурентами, что может привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу. ФАС пообещала следить за ситуацией.

В сообщении не уточняется, когда и где Филев сделал это заявление. Но в сентябре в интервью «Ведомостям» он заявил: «Мы видим, что "Аэрофлот" развивает сеть дальнемагистральных направлений и делает это хорошо. Зачем нам вставлять ему палки в колеса? Мы готовы делать S7 Airlines основной компанией в региональных перевозках». Так бизнесмен ответил на вопрос о планах S7 заняться дальнемагистральными перевозками. Бизнесмен отметил, что компаниям пора перестать конкурировать друг с другом.

Парк группы S7 состоит из самолетов среднемагистрального (A320 и Boeing 737) и регионального (Embraer) классов. В парке «Аэрофлота» помимо лайнеров такого типа есть также дальнемагистральные A330 и Boeing 777.