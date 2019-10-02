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Трамп за год опустился в списке Forbes на 16 строчек

Президент США Дональд Трамп за последний год опустился на 16 строчек в рейтинге богатейших американцев, который журнал Forbes опубликовал 2 октября. В целом за годы президентства он потерял 119 позиций.

Последние два года состояние Трампа, по оценкам журнала, практически не меняется и составляет около $3,1 млрд. В этом году Forbes поместил американского президента на 275-е место в топ-400.

Первое место в рейтинге богатейших людей США по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $114 млрд. На второй строчке — создатель Microsoft Бил Гейтс с $106 млрд. Замыкает тройку лидеров инвестор Уоррен Баффет с состоянием в $80,8 млрд.

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