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TripAdvisor запретил продажу билетов в парки развлечений с китообразными

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Туристический сервис TripAdvisor вводит запрет на продажу билетов в парки водных развлечений, где используются китообразные – киты, дельфины и морские свинки. Об этом говорится в сообщении платформы. «Таким образом, – поясняется в сообщении, – любому коммерческому предприятию, которое либо разводит, либо предоставляет китообразных для публичного показа, будет запрещено продавать билеты».

Решение принято после «широких консультаций с различными экспертами», включая морских биологов, зоологов и специалистов по охране природы, отмечает TripAdvisor. «Обширные доказательства, представленные экспертами, были убедительными. Китам и дельфинам плохо в неволе, и мы надеемся увидеть будущее, в котором они будут жить так, как должны, – свободно и в дикой природе», – цитируется в сообщении Дермот Хэлпин, отвечающий в TripAdvisor, в частности, за направление, связанное с парками развлечений.

Планируется, что новые правила вступят в полную силу к концу 2019 г., сообщает сервис.

TripAdvisor подчеркивает, что, вводя новую политику, планирует стимулировать индустрию к созданию альтернатив – «приморских заповедников». Поэтому у новых правил есть исключения. Запрет не касается тех компаний, которые «обеспечивают всех своих китообразных постоянной морской средой обитания», а также не ведут процесс разведения, не обучают животных выступать на каких-либо шоу и исключают все формы физического взаимодействия между гостями и животными.

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Похититель картины Куинджи обжаловал приговор

Ведомости
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Уроженец Крыма Денис Чуприков, осужденный на три года колонии строгого режима за кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд. Апелляция была подана 3 октября, дата рассмотрения пока не назначена.

Замоскворецкий суд Москвы 25 сентября приговорил Чуприкова к трем годам колонии строгого режима. Прокурор призывал дать обвиняемому четыре года колонии, защита просила об условном наказании — по словам адвоката, степень общественной опасности преступления была преувеличена.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена 27 января. На видеозаписи из музея видно, как мужчина снял полотно со стены на глазах у посетителей, вытащил из рамы и унес. Похитителя приняли за работника музея, поиски картины начались только спустя несколько минут, когда смотрители и охрана поняли, что произошло. Подозреваемого задержали на следующий день в Подмосковье, картину нашли и вернули в галерею. На допросе Чуприков рассказал, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами. 

Картина Куинджи была выставлена в Третьяковке на временной выставке. После ее окончания полотно вернулось в Русский музей в Санкт-Петербурге, где оно обычно и находится. После похищения на картине не было обнаружено существенных повреждений, только небольшие потертости, сообщала Третьяковская галерея. 

Десять самых громких музейных краж

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«Коммерсантъ» узнал подробности допроса командира сгоревшего SSJ100

Ведомости
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Следственный комитет 2 октября предъявил обвинение Денису Евдокимову – командиру самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сгоревшего в «Шереметьево». Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК). Пилот вину не признал и на допросе озвучил свою версию случившегося, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в обвинении сказано, что самолет садился с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки. Именно это, по версии следствия, привело к так называемому козлению – подпрыгиванию самолета от ударов о взлетно-посадочную полосу. После очередного прыжка стойки шасси подломились, а из топливных баков произошла утечка керосина, который загорелся. Большинство пассажиров погибли от термических ожогов, установила экспертиза.

Родственники погибших и выжившие члены экипажа признаны следствием потерпевшими, отмечает издание. Ожидается, что они в ближайшее время заявят исковые требования к Евдокимову.

Командир воздушного судна вину не признал. По его словам, SSJ100 при посадке вел себя «некорректно» – не слушался бортовой ручки управления. Массовую гибель пассажиров Евдокимов объяснил тем, что кто-то в панике открыл заднюю дверь в салоне: это привело к образованию воздушного потока, который раздул пламя. Пилот утверждает, что корпус самолета долго мог выдерживать большую температуру, если бы не ошибка с дверью.

Защита Евдокимова просит провести дополнительную экспертизу узлов крепления шасси, которые вместо того, чтобы безопасно подломиться или отлететь от ударов, пробили топливные баки. Также адвокаты настаивают на новой проверке материалов салона на горючесть и исправности электродистанционных систем управления самолетом.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек, еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Ведомости
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Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом. Положение об этом появилось в новом проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.», обратил внимание РБК.

Предложение Минфина – изменить российские законы так, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери, подчеркивает министерство.

Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос РБК, когда ожидать конкретных законодательных инициатив. РБК запросил мнение у представительств ИТ-холдингов в России. Пресс-служба «Google Россия» воздержалась от комментариев.

В настоящее время технологические гиганты платят налог на прибыль по месту регистрации штаб-квартиры. Поэтому многие компании переносят штаб-квартиры в низконалоговые юрисдикции: Google, Facebook и Microsoft, в частности, зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль – 12,5%. Налог на прибыль в России платят только российские «дочки» транснациональных компаний.

В феврале тему налогов для Google и Facebook поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодня что получается? Крупные компании – Google и Facebook – работают на территории европейских стран, они работают и в Словацкой Республике, и в России, притом налоги не платят… Обсуждение этого вопроса носит крайне актуальный характер», – подчеркивал он.

С 1 января 2017 г. в России был введен «налог на Google» – НДС, который бизнес платит с проданных людям в интернете игр, музыки, книг и т. д. За 2018 г. иностранцы выплатили 12 млрд руб. такого НДС – на 2,6 млрд руб. больше, чем в 2017 г.

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«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных о клиентах Сбербанка

Ведомости
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В интернете продается база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна. Продавцы базы заявляют, что у них есть доступ к данным 60 млн кредитных карт.

Объявление о продаже появилось на заблокированном Роскомнадзором форуме. Потенциальным покупателям предлагают пробный фрагмент из 200 строк. База разбита на 11 частей, ровно столько у Сбербанка территориальных банков, отмечает издание. В Сбербанке изданию сообщили, что изучают информацию. Представитель банка сказал, что внешний взлом систем невозможен, так как базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети. Хищение возможно только если к нему причастен один из сотрудников банка, сообщил он. Кроме этого, заявленный объем скомпрометированных карт невозможен, так как общий объем активных кредитных карт в несколько раз меньше. В Роскомнадзоре пообещали проверить информацию.

В июле 2018 г. «Коммерсантъ» писал о личных данных россиян, оказавшихся в поисковой выдаче «Яндекса». Среди обнародованных документов – сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Утечку персональных данных обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев, который утверждал, что с помощью «Яндекса» можно получить личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ и др. В Сбербанке эту информацию опровергли.

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Бизнес
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Samsung закроет производство смартфонов в Китае

Ведомости
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Samsung прекратит производство мобильных телефонов в Китае, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление корпорации. Такое решение принято из-за усиления конкуренции с местными производителями смартфонов, а также экономического спада в Китае.

Завод расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. В июне Samsung сообщил о сокращении производства и числа сотрудников на предприятии. В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны. Согласно исследования компании Counterpoint, доля Samsung на китайском рынке сократилась до 1%. В 2013 г. этот показатель достигал 15%. По словам аналитика Cape Investment & Securities Пак Сунг-Скора, маловероятно, что Samsung сможет восстановить свою долю на рынке. В Китае люди покупают недорогие смартфоны от отечественных брендов и дорогие от Apple или Huawei, сказал он.

В марте о закрытии производства в Китае также заявили в Sony. Компания планирует производить смартфоны только в Таиланде. В июне Nikkei сообщал, что Apple рассматривает возможность переноса 15–30% производства из Китая на Тайвань. Корпорация изучает площадки во Вьетнаме, Индии, Мексике, Индонезии и Малайзии.

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Политика
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CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов

Ведомости
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ФБР размещало в Facebook рекламные сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает СNN. По данным телеканала, всего было опубликовано три таких объявления.

Все сообщения были проиллюстрированы. На одном из них изображен мужчина, идущий по мосту. «Время наводить мосты», – отмечается в объявлении. На втором объявлении изображена шахматная доска с подписью «Не пора ли сделать свой ход?». На третьем объявлении изображена выпускница вуза, текст написали с ошибками: «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!» (орфография и пунктуация сохранены).

При переходе по ссылке пользователь попадал на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона, сообщает телеканал. Информация о работе ведомства написана на сайте на английском и русском языках. «ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично по адрессу», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

В ФБР от комментариев отказались. По словам отвечающего за отдел контрразведки бюро Алана Коннера, в дипломатических представительствах России по всему миру работает много российских разведчиков, которые представляют угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. «ФБР использует различные методы для сбора информации», – сообщил Коннер CNN.

Политика
Новости

Завод в Дзержинске оштрафовали на миллион рублей после серии взрывов в июне

Ведомости
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Завод «Кристалл» в Дзержинске оштрафовали на 1,1 млн руб. из-за многочисленных нарушений норм охраны труда, говорится в сообщении на сайте Государственной инспекции труда Нижегородской области. Ведомство провело проверку после того, как в июне на заводе произошла серия взрывов.

Работники были допущены к работе без предварительного прохождения медицинского осмотра, а также без обучения и проверки знаний по охране труда, отмечается в сообщении инспекции. Кроме того, у сотрудников не было спецодежды, а 157 работников предприятия, чья работа связана с источником повышенной опасности, не прошли обязательные психиатрические освидетельствования. Нарушения являются предпосылками для возникновения несчастных случаев на производстве, сообщили в пресс-службе.

Серия взрывов на заводе «Кристалл» произошла 1 июня. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах, расположенных в радиусе 3 км от предприятия. Пострадали почти 90 человек, 18 из них госпитализировали. В городе вводился режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело. Следствие указывало, что причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса. На ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Он потребовал установить, как на заводе устранялись недостатки, выявленные еще до серии взрывов.

Политика
Новости

Паль, Деревянко и Поперечный записали видео в поддержку фигурантов «московского дела»

Ведомости
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Российские актеры записали видео в поддержку 11 фигурантов «московского дела», в котором рассказали их истории. Ролик опубликован на YouTube и называется «Прямая речь». При составлении текстов, которые в нем были зачитаны, использовались стенограммы заседаний суда и интервью фигурантов дела.

В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам «московского дела» может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь, говорится в подписи к видео.

В записи ролика приняли участие актеры Александр Паль, Александр Ильин-младший, Никита Кукушкин, Евгений Цыганов, Артур Смольянинов, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Павел Деревянко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, а также видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный.

Ранее российские актеры устроили в социальных сетях флешмоб и одиночные пикеты в поддержку своего коллеги Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Мосгорсуд 30 сентября смягчил приговор Устинову: он получил один год условно с испытательным сроком в два года.

Театр за одного актера

Бизнес
Новости

Трамп за год опустился в списке Forbes на 16 строчек

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп за последний год опустился на 16 строчек в рейтинге богатейших американцев, который журнал Forbes опубликовал 2 октября. В целом за годы президентства он потерял 119 позиций.

Последние два года состояние Трампа, по оценкам журнала, практически не меняется и составляет около $3,1 млрд. В этом году Forbes поместил американского президента на 275-е место в топ-400.

Первое место в рейтинге богатейших людей США по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $114 млрд. На второй строчке – создатель Microsoft Бил Гейтс с $106 млрд. Замыкает тройку лидеров инвестор Уоррен Баффет с состоянием в $80,8 млрд.

Миллиардеры какого столетия оказались успешнее

Технологии
Новости

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Ведомости
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Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей». Сама авторская программа Ивлеевой – «Агент-шоу» – также удостоена премии ТЭФИ в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма».

«Агент-шоу» идет в эфире канала «Пятница» (входит в «Газпром-медиа»). Программа обошла в номинации шоу «Секрет на миллион» (НТВ) и «Сегодня вечером» («Первый канал»). На торжественную церемонию блогер приехать не смогла, награды забрали члены ее команды.

Ивлеева стала известна прежде всего благодаря своему Instagram. В 2013 г. она впервые появилась в телеэфире с реалити-шоу «Можно все» на канале «Ю». В 2017 г. стала ведущей шоу «Орел и решка. Перезагрузка» на «Пятнице». В 2018 г. она запустила свое развлекательное «Агент-шоу» на YouTube.

ТЭФИ – индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» в 1994 г. и в разные годы включала различное число номинаций. С 2014 г. ТЭФИ организует комитет индустриальных телевизионных премий.

Бизнес
Новости

ФАС предостерегла совладельца S7 от антимонопольного предложения «Аэрофлоту»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву за слова о необходимости перестать конкурировать с «Аэрофлотом» на дальнемагистральных рейсах. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС уточняет, что бизнесмен предложил разделить отдельные авианаправления между его компанией и «Аэрофлотом». Ведомство усмотрело в этом попытку заключить соглашение между конкурентами, что может привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу. ФАС пообещала следить за ситуацией.

В сообщении не уточняется, когда и где Филев сделал это заявление. Но в сентябре в интервью «Ведомостям» он заявил: «Мы видим, что "Аэрофлот" развивает сеть дальнемагистральных направлений и делает это хорошо. Зачем нам вставлять ему палки в колеса? Мы готовы делать S7 Airlines основной компанией в региональных перевозках». Так бизнесмен ответил на вопрос о планах S7 заняться дальнемагистральными перевозками. Бизнесмен отметил, что компаниям пора перестать конкурировать друг с другом.

Парк группы S7 состоит из самолетов среднемагистрального (A320 и Boeing 737) и регионального (Embraer) классов. В парке «Аэрофлота» помимо лайнеров такого типа есть также дальнемагистральные A330 и Boeing 777.

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