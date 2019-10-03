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Минэнерго выступило против выплат энергокомпаниями дивидендов в 50% от прибыли

Ведомости
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Министерство энергетики России выступило против того, чтобы энергетические компании с госучастием в обязательном порядке направляли на дивиденды 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Юрий Маневич в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

По мнению Минэнерго, в каждом конкретном случае необходимо отдельно рассматривать вопрос о размере дивидендов. «Мы категорически против [выплат в 50%]. Мы считаем, что надо отдельно обсуждать развитие отрасли», – сказал Маневич.

Замминистра привел в пример компанию «Русгидро», у которой, по его словам, огромные проблемы на Дальнем Востоке, и компанию «Россети» с высокой социальной нагрузкой. Для таких компаний 50% – это очень много, пояснил Маневич.

Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании направляли на дивиденды 50% прибыли по МСФО. В 2018 г. Министерству финансов удалось это сделать: за 2017 г. 50% от чистой прибыли по МСФО заплатили все крупные госкомпании, кроме «Газпрома». Кроме того, Минфин в сентябре предложил обязать «дочки» холдингов также отдавать 50% прибыли на дивиденды.

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Политика
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Рогозина не впечатлила презентация прототипа ракеты Маска для полетов на Марс

Ведомости
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Директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина не впечатлила презентация прототипа ракеты Starship, которую провела компания SpaceX Илона Маска в конце сентября. Об этом он сообщил ТАСС.

«Смотрел презентацию. Не впечатлила», — подчеркнул Рогозин. По его словам, «Роскосмос» запросил мнение технических специалистов, которые сказали, что из того, что было представлено, реализуемо только «процентов 20». Все остальное, добавил директор «Роскосмоса», — это «обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекта, который тоже нужен для привлечения инвесторов».

SpaceX представила прототип ракеты Starship, предназначенной для доставки людей на Марс и Луну, 29 сентября. Презентация состоялась в деревне Бока-Чика в Техасе, где строится частный космодром компании. Маск выразил надежду на то, что первый испытательный орбитальный полет ракеты состоится в ближайшие полгода, а пилотируемый — до конца 2020 г.

Ракета Starship будет значительно крупнее предыдущих: общая ее длина составит 118 м, а масса полезной нагрузки – 150 т. У других находящихся в эксплуатации ракет SpaceX, Falcon 9 и Falcon Heavy, длина равна 70 м, а максимальная масса полезной нагрузки – 22,8 т и 63,8 т соответственно. Предполагается, что Starship сможет доставлять на Луну или Марс десятки людей, дозаправляться в космосе. Как и предшественники, она предназначена для повторного использования.

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Дом.РФ выделил 3 млрд рублей на строительство двух ЖК в Люберцах по новым правилам

Ведомости
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Банк Дом.РФ предоставил инвестиционно-строительной компании «Ареал» проектное финансирование на сумму 3,1 млрд руб., говорится в сообщении банка. Эти средства будут направлены на строительство двух жилых комплексов в Люберцах – «ТвинХаус» (39 000 кв. м) и «Карамельный» (52 200 кв. м). Они оба будут введены в эксплуатацию в 2021 г.

Данная сделка – яркий пример перехода строительной отрасли на новую модель финансирования, говорит вице-президент банка Дом.РФ Анна Авдокушина. Она объясняет, что ранее оба проекта возводились по старым правилам с привлечением средств дольщиков и без использования эскроу-счетов. В настоящий момент в Московской области строится более 12 млн кв. м жилья, из них более 2 млн кв. м – с привлечением банковских кредитов, добавляет Авдокушина.

ИСК «Ареал» специализируется на строительстве жилья. Компания создана в 2000 г. За это время она построила в общей сложности более 200 000 кв. м недвижимости.

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Бизнес
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ОАК объяснила инцидент с самолетом МС-21 в Жуковском

Ведомости
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В четверг, 3 октября, в ходе очередного испытательного полета МС-21 предположительно некорректно сработала индикация выхода шасси, сообщил «Ведомостям» представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Однако, по его словам, несмотря на неполадки, самолет приземлился в штатном режиме.

Технические специалисты проанализируют испытательный полет и восстановят точную картину работы системы, добавила ОАК. В случае необходимости будут произведены дополнительные настройки.

Ранее агентства сообщали, что во время испытаний в подмосковном Жуковском у самолета МС-21 не сработал датчик выпуска шасси. Лайнер выработал топливо и готовился к аварийной посадке, однако со второй попытки пилотам удалось выпустить все стойки шасси. Если бы этого не произошло, МС-21 пришлось бы сажать на «брюхо» на запененную полосу.

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства. Завершение сертификации запланировано на 2020 г.

Как лайнер МС-21 впервые прилетел в Москву

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Финансы
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Роскомнадзор потребовал у Сбербанка информацию об утечке данных клиентов

Ведомости
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Роскомнадзор потребовал от Сбербанка предоставить информацию об утечке персональных данных 60 млн клиентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что в свободном доступе базы с этими данными нет. «Доступ к указанному ресурсу ограничивается на территории России с апреля 2019 г. по основаниям, не связанным с нарушениями в сфере персональных данных», – говорится в сообщении.

О том, что в интернете продают данные клиентов Сбербанка, ранее сообщил «Коммерсантъ». Газета уточняла, что продавец в объявлении сообщал о продаже информации более чем о 60 млн кредитных карт, причем как открытых, так и закрытых. Согласно отчету Сбербанка за 2018 г., количество активных кредитных карт у кредитной организации — 15,2 млн, дебетовых — 108,8 млн. Потенциальным покупателям продавец предлагал пробный фрагмент базы из 200 строк – это оказались клиенты Уральского территориального банка Сбербанка. В таблице содержались детальные персональные данные, подробная финансовая информация о карте и операциях.

В свою очередь в Сбербанке заявили, что проверяют информацию о возможной утечке учетных записей по кредитным картам как минимум 200 клиентов. Возможной причиной инцидента банк называет умышленные преступные действия одного из своих сотрудников, «так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети». Похищенная информация не угрожает сохранности средств клиентов, подчеркнули в Сбербанке.

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Политика
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Великобритания ослабила санкции против России ради изучения Марса

Ведомости
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Власти Великобритании внесли поправки в закон об экспортном контроле, ослабив тем самым санкции в отношении России. Соответствующий документ опубликован в законодательной базе страны. Изменения разрешают некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса «Экзомарс-2020».

Раньше закон полностью запрещал поставку в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина (компоненты высококипящего ракетного топлива), предназначенных для использования в определенных пусковых установках. Поправки снимают эти ограничения в случае, если указанные вещества нужны для определенных пусковых установок, запуска или заправки спутников или проведения испытаний и полетов в рамках миссии по изучению Марса.

«Экзомарс» – это совместный российско-европейский проект по исследованию Марса с орбиты искусственного спутника и поверхности планеты. Его основные задачи – изучить атмосферу Марса, его внутреннее строение, климат, вулканизм, проверить наличие воды на планете, понять, являются ли условия на поверхности Марса теоретически пригодными для жизни.

Проект реализуется в два этапа: первый космический аппарат «Скиапарелли» был запущен в 2016 г. Однако при попытке сесть на Марс он разбился. Причиной аварии называлось преждевременное отделение тормозного парашюта и защитных щитов.

Межпланетная станция ExoMars 2016 запущена с Байконура

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Финансы
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Сбербанк назвал основную версию утечки данных клиентов

Ведомости
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Основная версия утечки данных о клиентах Сбербанка, о которой ранее сообщил «Коммерсантъ», – преступные действия одного из сотрудников. Об этом говорится в сообщении, которое кредитная организация опубликовала в Facebook.

Сбербанк подтвердил, что данные по учетным записям кредитных карт попали в интернет – речь идет о 200 клиентов. Информация о том, что масштаб утечки больше, в настоящее время не подтверждается, подчеркнула кредитная организация.

Деньги клиентов в безопасности, отметил Сбербанк: доступ к учетным записям по кредитным картам не позволяет злоумышленникам что-либо украсть.

О том, что в интернете продают данные о клиентах Сбербанка, ранее рассказал «Коммерсантъ». Как писала газета, продавец в объявлении сообщал о том, что он реализует данные о более 60 млн кредитных карт, причем как открытых, так и закрытых. Согласно отчету Сбербанка за 2018 г. количество активных кредитных карт у кредитной организации – 15,2 млн, дебетовых – 108,8 млн.

Потенциальным покупателям продавец данных клиентов предлагал пробный фрагмент базы из 200 строк – все это оказались клиенты Уральского территориального банка Сбербанка, сообщал «Коммерсантъ». В таблице содержались подробные персональные данные, подробная финансовая информация о карте и операциях.

Форум, где было объявление о продаже базы, заблокировал Роскомнадзор.

Бизнес
Новости

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

Ведомости
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Во время испытаний в подмосковном Жуковском у самолета МС-21 не сработал датчик выпуска шасси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта. По его словам, лайнер сел штатно. Информацию о штатной посадке самолета подтвердил и его разработчик – корпорация «Иркут».

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, перед посадкой самолет выработал топливо. В итоге пилотам удалось выпустить все стойки шасси со второй попытки и благополучно посадить лайнер. На борту находились четыре члена экипажа, никто не пострадал. Если бы стойки шасси не удалось выпустить, МС-21 пришлось бы сажать на «брюхо» на запененную полосу.

Проблема возникла в работе датчика шасси, нарушений в работе самих шасси не было, уточнил собеседник ТАСС, близкий к ОАК. По данным агентства, самолет будет отогнан для снятия параметров отказа систем.

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства. Завершение сертификации запланировано на 2020 г.

Как лайнер МС-21 впервые прилетел в Москву

Технологии
Новости

Samsung назвал дату начала продаж смартфона с гибким экраном в России

Ведомости
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Корейский производитель электроники Samsung с 4 октября откроет в России предзаказ на первый смартфон с гибким экраном Galaxy Fold, сообщается на сайте компании. Заявку можно будет оставить на официальном сайте, в салонах компании и сети «М.видео» до 7 октября. В продажу устройства поступят 25 октября.

Цена смартфона – 159 990 руб. Он будет доступен в двух цветах – черном и серебряном. В комплект входят беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кевлара.

Samsung представил первый в мире смартфон с гибким дисплеем еще в конце февраля. Ожидалось, что продажи Galaxy Fold начнутся в апреле, однако компании пришлось их отложить. Журналисты, получившие смартфон на тестирование до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования.

В июле Samsung сообщил, что в смартфон были внесены изменения. В основном они были направлены на то, чтобы сделать экран Galaxy Fold более прочным.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об уходе в отставку руководителя московского ЦОДД

Ведомости
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Возглавлявший московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По их словам, Юрьев уходит без конфликтов с руководством. Причину отставки издание не называет. Должность, по информации «Коммерсанта», займет Михаил Кизлык, который до этого был заместителем начальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы.

Пресс-служба ЦОДД и Юрьев от комментариев отказались.

Юрьев стал шестым по счету руководителем ЦОДД, заняв пост пять лет назад, в 2014 г. До этого он работал в банковском бизнесе, в частности в Альфа-банке, Росбанке, Номос-банке, Сбербанке.

Кизлыку 33 года. Он работал в департаменте транспорта Москвы, курировал создание и запуск приложения «Помощник Москвы», позволяющее снимать на телефон нарушения и отсылать фотографии для наказания нарушителей. По данным «Коммерсанта», Кизлык – сын начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка.

ЦОДД создан в 1999 г. и находится в подчинении департамента транспорта Москвы. В его функции входит анализ ситуации на дорогах, работа с дорожными знаками, светофорами и разметкой, разработка парковочных норм и рекомендаций по повышению эффективности и безопасности дорожного движения.

Политика
Новости

Эксперты ОГФ представили предложения по гуманизации тюрем

Ведомости
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Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ) выпустили доклад под названием «Преступление и наказание: что делать с российскими тюрьмами?» (есть у «Ведомостей»), в нем представлены предложения по гуманизации исправительных учреждений в России. Автор доклада – сотрудник Центра перспективных управленческих решений Ольга Шепелева.

Большое внимание в документе уделяется социальной адаптации осужденных, которая в России, по мнению правозащитников, носит фрагментарный характер и охватывает лишь небольшую долю освободившихся лиц. Эксперты предлагают принять закон о социальной реабилитации, который бы создавал условия и стимулы для развития работы с осужденными. Также предлагается учредить специальную службу на федеральном уровне, которая бы оказывала помощь людям, вышедшим из мест лишения свободы.

В докладе говорится о необходимости организовывать пространство и пропускной режим в исправительных колониях таким образом, чтобы они не препятствовали социализации заключенных.

Автор также обращает внимание на то, что 22% приговоренных в течение года (более 160 000) – это ранее судимые лица, которые имели неснятые/непогашенные судимости. Необходимо снижать уровень рецидива, следует из доклада. Выступают эксперты и за то, чтобы чаще применять условно-досрочное освобождение в отношении отбывающих наказание (с сегодняшних 30% предлагается увеличить этот показатель до 50%). При этом базовым режимом правозащитники предлагают сделать не колонию общего режима, а колонию-поселение, потому что такой вид наказания не предполагает жесткой изоляции. Сейчас в колониях-поселениях содержится только 6% осужденных, предлагается довести этот показатель до 60%.

Говоря о работе следственных изоляторов, автор доклада отмечает, что в крупных городах они, как правило, переполнены, а условия в них не соответствуют международным стандартам. В пример приводятся СИЗО в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Калининградской и Кемеровской областях, Москве и Подмосковье.

Численность работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) автор предлагает с нынешних 300 000 постепенно уменьшать пропорционально сокращению численности осужденных. При этом зарплаты сотрудников ФСИН должны вырасти, а их профессиональная подготовка – улучшиться.

Бизнес
Новости

Гендиректор En+ рассказал о мобилизации и развитии компании из-за санкций

Ведомости
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Основанная Олегом Дерипаской En+ полностью восстановилась после санкций США и стала сильнее, заявил гендиректор компании Владимир Кирюхин в интервью Financial Times. По его словам, благодаря санкциям En+ приобрела «новый корпоративный менеджмент, новые навыки, новые стремления и даже новую парадигму». «Это был бесплатный пиар для нас. Мы – первая компания в мире, которая была под санкциями и которая избавилась от них», – отметил гендиректор.

Кирюхин подчеркнул, что En+ целиком восстановила и свою базу клиентов, и финансовые ресурсы. «Практически все последствия, к которым привел санкционный период, были устранены. Без санкций мы бы развивались, но медленней. Такой внешний толчок мобилизует менеджмент и всех участников процесса», – подчеркнул он, добавив, что санкции стали «своего рода катализатором».

Нынешняя роль Дерипаски – исключительно роль акционера, заверил гендиректор En+: бизнесмен не выходит за пределы имеющегося у него права выражать мнение через четырех представителей в совете директоров, ни один из которых не имеет решающего голоса. «После того как санкции были сняты (я могу сказать это под любой присягой), я ни разу не почувствовал какого-либо менеджерского влияния с его стороны и не получил ни одного распоряжения от него», – подчеркнул Кирюхин. По его словам, Дерипаска «очень беспокоится о своей компании, ведь это его детище». «Но, чтобы он сказал "Владимир, сделай вот это", такого не бывает», – заключил гендиректор.

В настоящее время наибольшее беспокойство En+ вызывает состояние мировой экономики и возможность глубокой рецессии, рассказал Кирюхин. «Самый большой страх – то, что прогнозы по глобальной рецессии сбываются. Она может очень сильно ударить по нам, так как глобальная экономика влияет на спрос на алюминий – чем слабее экономика, тем меньше алюминия потребляется. Это объективный риск», – констатировал он.

То, что для En+ есть какие-либо политические риски, гендиректор исключил. «Они [эти риски] уже воплотились в жизнь, и мы уже восстановились. Мы не хотим, чтобы такая ситуация повторилась. Но мы знаем, как из нее выпутаться», – добавил он.

En+ объединяет ранее подконтрольные Олегу Дерипаске активы в электроэнергетике и металлургии. В частности, в нее входит один из крупнейших в мире производителей алюминия – UC Rusal (почти 6% мирового производства, 3,9 млн т в 2018 г.). Санкции против Дерипаски и восьми его компаний были введены в апреле 2018 г. В январе этого года с трех его компаний – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними.

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