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Forbes назвал основателей сети электроники DNS долларовыми мультимиллионерами

Основатели сети бытовой и компьютерной техники DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов стали долларовыми мультимиллионерами, подсчитал российский Forbes. К концу 2018 г. состояние Алексеева – крупнейшего акционера «ДНС групп» с долей в 48,73% – составляло $380 млн, Карпцова – $340 млн (ему принадлежит 43,88% акций DNS).

Оценить состояние компании и, соответственно, состояние бизнесменов позволяет проведенная в прошлом году реструктуризация сети DNS, поясняет издание. По итогам 2018 г. выручка группы составила 268,5 млрд руб. (по оценке «INFOLine -аналитики»), а сама DNS стоила около $790 млн. Помимо Алексеева и Карпцова у DNS есть еще пять миноритариев с пакетами, не превышающими 3% акций.

Пять лет назад выручка DNS F 31 не превышала 100 млрд руб., напоминает издание. Сама группа состояла более чем из 50 разрозненных компаний, зарегистрированных по всей стране – от Ростова-на-Дону до Владивостока, где была ее условная штаб-квартира. Непростой была и структура собственности: у DNS было 10 учредителей, знакомых еще с 1990-х гг., на каждого из них было записано несколько компаний.

В 2015 г. после проверок Федеральной таможенной службы ритейлер начал реструктуризацию. В марте 2018 г. у группы появился центр прибыли «ДНС ритейл» («дочка» «ДНС групп»). Она поглотила 40 компаний, на которых ранее аккумулировалась большая часть выручки DNS, уточняет Forbes.