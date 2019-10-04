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В правительстве опровергли передачу «Транснефти» контроля над пунктами приема нефти

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего топливно-энергетический комплекс, опроверг передачу «Транснефти» операционного контроля над всеми пунктами приема нефти, в том числе не принадлежащими компании. Ранее о принятии такого решения по итогам совещания у Козака по качеству нефти в системе «Транснефти» сообщила газета «Коммерсантъ». Поводом стало августовское обращение председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера к премьеру Дмитрию Медведеву с рядом инициатив на этот счет.

Шредер предлагал, в частности, допустить независимых экспертов, которые бы оценивали качество нефти на входе и выходе из трубы. «Транснефть» согласилась с этим предложением, но только если сами нефтяные компании стали бы оплачивать услуги таких экспертов.

По итогам совещания, которое прошло в четверг, 3 октября, газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство решило передать «Транснефти» операционный контроль над всеми пунктами приема нефти, в том числе не принадлежащими компании. Но представитель Козака это опровергает. «Решений о форме такого контроля на совещании в правительстве не принималось, тем более не было принято решений о переходе права собственности на пунктах приема нефти», – заявил он. По его словам, правительство действительно исходило из того , что «Транснефть» несет полную материальную ответственность перед нефтяниками за качество нефти в системе магистральных трубопроводов. Именно поэтому на совещании зафиксирована необходимость непосредственного участия «Транснефти» в контроле поступающей нефти на пунктах пропуска.

Вопрос о качестве нефти в системе «Транснефти» стал крайне актуален после того, как 19 апреля этого года в систему попали хлорсодержащие соединения. Из-за этого Беларусь, Польша, Украина и Венгрия отказались принимать российскую нефть и на месяц прекратили прокачку. В итоге после очистки трубопровода прокачка нефти в конце лета была возобновлена.

Представители «Транснефти» и «Роснефти» ситуацию не комментируют.