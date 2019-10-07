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«Коммерсантъ»: Козак подготовил законопроект о защите инвестиционной деятельности

Вице-премьер Дмитрий Козак 4 октября представил Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) рабочую версию законопроекта «О поощрении и защите частной инвестиционной деятельности в России», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Подготовленный законопроект еще не вносился на рассмотрение в правительство. Однако, как отмечает издание, его можно рассматривать как конкурирующий с законопроектом о защите и поощрении инвестиций («капиталовложений»), подготовленным Минфином еще в прошлом году.

Судьба законопроекта Минфина, разрабатываемого под руководством замминистра Андрея Иванова, еще не определилась. Последняя его версия не была окончательно согласована в правительстве, пишет газета. В проекте Минфина прописаны принцип конкурсного доступа к любой прямой господдержке проектов, запрет на установление ограничений на репатриацию прибылей и инвестируемого капитала из России, предусмотрено создание реестра мер господдержки, напоминает «Коммерсантъ».

Альтернативный проект группы Козака более радикален в плане защиты инвестиций, отмечает издание. Его основная идея — любое регуляторное или квазирегуляторное изменение в госсекторе (например, изменение ставок налогов, тарифов, сроков строительства инфраструктуры государством) может быть признано через суд ущербом для инвестора. На основании решения суда инвестор сможет требовать от государства компенсации.

Козак 17 сентября направил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову замечания по законопроекту Минфина, рассказали РБК два источника, знакомых с их содержанием. Законопроект в нынешнем виде противоречит другим мерам поддержки, в частности СПИК (специальный инвестконтракт), утверждал один из источников издания.

Законопроект о защите и поощрении инвестиций Минфин подготовил в 2018 г. по поручению президента Владимир Путина. По задумке чиновников он должен стать законом об инвестициях, который предоставляет бизнесу льготы взамен на вложения в экономику.