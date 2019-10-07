Курьеры Ozon в Санкт-Петербурге прекратили забастовку

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Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times. Адвокаты президента заявили в суде, что будут обжаловать это решение.

Суд отклонил аргумент Трампа о том, что в отношении действующих президентов не может проводиться уголовное расследование. Он посчитал его «противоречащим структуре власти страны и конституционным ценностям». Президенты, их семьи и бизнес не могут быть выше закона, говорится в решении суда.

Вэнс занимается расследованием возможных нарушений, которые могли быть допущены, когда адвокат президента Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) за молчание об интимной связи с Трампом. Президент это отрицает. В конце августа прокурор потребовал, чтобы фирма Mazars, которая занималась бухгалтерской отчетностью Трампа, предоставила его налоговые декларации с 2011 г.

Трамп подал иск к Вэнсу с требованием признать его действия незаконными. Его адвокаты заявили, что публикация налоговых деклараций нанесет президенту «непоправимый вред». The New York Times отмечает, что, даже если Вэнсу удастся получить эти документы, они не станут автоматически публичными. Они будут защищены тайной следствия до тех пор, пока не станут доказательством в уголовном деле.

Трамп еще во время предвыборной кампании отказался публиковать свои налоговые декларации. Конгрессмены-демократы просили раскрыть эти документы, но в начале мая министр финансов Стивен Мнучин отклонил их просьбу. Позже суд в Вашингтоне разрешил американским законодателям запросить соответствующие документы у Mazars.