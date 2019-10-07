Курьеры Ozon в Санкт-Петербурге прекратили забастовку
Курьеры службы доставки интернет-магазина Ozon в Санкт-Петербурге вернулись к работе, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.
Руководство компании и инициативная группа курьеров утром 7 октября встретились и подписали протокол об изменениях в процессах. Проблему с некорректными начислениями заработной платы Ozon пообещал устранить в этот же день, еще шесть из восьми пунктов «быстрого списка вопросов» компания выполнит в течение недели.
Около 40 курьеров Ozon в Санкт-Петербурге 5 октября отказались выходить на работу, сообщала «Фонтанка». Причиной забастовки стали некорректно начисленные зарплаты: сотрудники недополучили от 5000 до 15 000 руб. По словам участников забастовки, летом в компании сменилась система, которая рассчитывает полагающееся курьеру деньги, и уже третий месяц подряд она дает сбои. В Ozon подтвердили, что заказы в прошедшие выходные могли быть доставлены не вовремя, и пообещали предоставить компенсацию за задержку.