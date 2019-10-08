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Прокуратура через суд добилась отмены платной регистрации на рейсы «Победы»

Мосгорсуд удовлетворил заявление Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), потребовавшей отменить платную регистрацию в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Победа» намерена это решение оспаривать. «Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются. Сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн. А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации? Мы, напротив, хотим снижать цены на перелет», – заявил «Ведомостям» официальный представитель «Победы».

Ранее ММТП провела проверку на предмет соблюдения авиакомпанией прав пассажиров. Проверка была инициирована после получения ведомством жалоб на введение авиакомпанией платы в размере 25 евро за регистрацию на рейсы в аэропортах других стран. В ходе проверки сотрудники ММТП пришли к выводу, что перевозчик или обслуживающая компания обязаны в соответствии с Федеральными авиационными правилами обеспечить в аэропорту регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке, при этом дополнительная плата не должна взиматься. «Нововведение авиакомпании напрямую противоречит указанным положениям закона», – считают в прокуратуре.

Для устранения выявленных в ходе проверки нарушений прокуратура подала иск в Щербинский суд Москвы с требованием привести правила авиакомпании в соответствии с нормами законодательства. Щербинский суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Позже транспортный прокурор обжаловал решение суда первой инстанции в Мосгорсуде.