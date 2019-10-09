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Козак предложил перевести нефтегазовые проекты в Арктике на новый налог

Вице-премьер Дмитрий Козак и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на встрече c представителями нефтяных компаний 8 октября предложили новые варианты поддержки нефтегазовых проектов в Арктике, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве. Эту информацию изданию подтвердили представители Козака и ответственного за развитие Дальнего Востока вице-премьера Юрия Трутнева. Представитель Козлова не ответил на запрос издания.

По мнению Козака и Козлова, власти могут поддержать новые нефтегазовые проекты с помощью нового налогового режима – налога на добавленный доход (НДД). НДД позволяет компаниям платить налог не с выручки (так взимаются НДПИ и экспортная пошлина), а с финансового результата. Таким образом компании не платят налог, пока проект не выйдет на положительный финансовый результат. Старым проектам могут быть предоставлены бюджетные субсидии, рассказали источники издания, близкие к участникам встречи. Возможный размер субсидий не называется. Позиция Минфина неизвестна.

Правительство должно стимулировать разработку проектов в Арктике, чтобы выполнить указ президента и обеспечить грузопоток по Северному морскому пути в объеме 80 млн т к 2024 г. Ранее Минвостокразвития предложило освободить от НДПИ новые нефтегазовые месторождения, а уже работающие – от налогового вычет из НДПИ на сумму инвестиций. Еще одна инициатива – нулевые ставки налога на имущество, земельного налога, снижение налога на прибыль до 7% (сейчас – 20%) и страховых взносов до 7,6% (сейчас базовая ставка – 30%) на 30 лет.

В июне главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин также попросил президента Владимира Путина распространить льготы по НДПИ на действующее Ванкорское месторождение компании. Сечин предложил создать в Арктике нефтегазовый кластер «Восток ойл» на базе старых и новых месторождений компании, а также масштабного нового Пайяхского проекта «Нефтегазхолдинга» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. Партнеры могут вложить в проект более 5 трлн руб., но его нельзя реализовать при действующих ставках на заемное финансирование, указывал Сечин. Он попросил льготы на 2,6 трлн руб, писали «Ведомости».