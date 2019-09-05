Новак назвал необходимую для компаний норму доходности для развития Арктики

Максим Стулов / «Ведомости»

Ресурсы нефти и газа в Арктической зоне России, в том числе на шельфе – огромные, но фискальная система сейчас не создает стимулов инвестировать в регион, заявил министр энергетики России Александр Новак на сессии Восточного экономического форума «Энергетический скачок». Он считает, что нужно создать специальные фискальные условия для увеличения внутренней нормы доходности (IRR) для арктических проектов. Для этого нужна IRR не менее 20%.

Сейчас же IRR проектов в арктической зоне в нынешнем налоговом режиме колеблется от отрицательного до 10% уровня. Нужно корректировать налоговую систему, предоставить 2-3% ставку для компаний, инвестирующих в регион.

Минэнерго, Министерство развития Дальнего Востока и Арктики вместе с Минприроды готовят комплекс мер – льготы по НДПИ и налогу на прибыль, которые должны привлечь инвестиции в развитие сухопутных месторождений в Арктической зоне, заявил министр энергетики.

В конце июля Новак говорил, что Минэнерго выступает за создание системы стимулирующих мер для того, чтобы развивать и Арктику, и те месторождения, которые требуют развития инфраструктур. Тогда в правительстве активно обсуждался Арктический законопроект, который предполагал полное освобождение новых нефтегазовых месторождений в Арктике от НДПИ, а для уже работающих – налоговый вычет из НДПИ на сумму инвестиций. А также нулевые ставки налога на имущество, земельного налога, снижение налога на прибыль до 7% (сейчас – 20%) и страховых взносов до 7,6% (сейчас базовая ставка – 30%). И все это на 30 лет.

Используя эти льготы «Роснефть» вместе с «Нефтегазхолдингом» Эдуарда Худайнатова намеревалась создать проект «Восток ойл» и проинвестировать в развитие нескольких нефтяных месторождений от 5 до 8,6 трлн руб. (при льготах на 2,6 трлн руб.). Под проект компании намерены построить 5500 км трубопроводов, морские терминалы с перевалкой до 100 млн т в год, аэропорты, линии электропередачи и т. д.

Но 22 июля 2019 г. президент России поручил ввести до 31 декабря 2019 г. «ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений».

За полгода правительство должно «завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений <...> на предмет экономической эффективности освоения <...> в текущих налоговых условиях» и «разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений».

После этого моратория обсуждение новых арктических льгот было приостановлено. Они возобновятся в начале года, ничего страшного в переносе сроков нет, поделился с «Ведомостями» федеральный чиновник.