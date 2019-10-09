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Стала известна дата публикации проспекта эмиссии к IPO Saudi Aramco

Подготовка к первичному размещению акций Saudi Aramco идет полным ходом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей и документ, с которым ей удалось ознакомиться. Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии должна 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. В ноябре Saudi Aramco проведет роуд-шоу с целью оценить интерес инвесторов и определить стоимость акций. Если все пройдет гладко, то компания разместит 1% или 2% акций на саудовской бирже Tadawul в конце ноября или начале декабря.

Листинг акций Saudi Aramco – ключевая часть плана экономических реформ наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана. Всего он собирается разместить 5% акций компании в два этапа – сначала на саудовской бирже, а затем за границей. Изначально предполагалось, что IPO состоится в 2018 г., но его пришлось отложить из-за разногласий по поводу стоимости компании и других вопросов. По мнению принца Мухаммада, компания должна быть оценена в $2 трлн, но работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн.

Международный листинг может состояться в 2020 г. или 2021 г. В конце августа стало известно, что Saudi Aramco отдает предпочтение размещению акций в Токио, поскольку политические риски и неопределенность там меньше, чем в Нью-Йорке, Лондоне или Гонконге.