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Lego допустила запуск сервиса аренды своих конструкторов

Датский производитель детских конструкторов Lego рассматривает возможность аренды своей продукции. Об этом заявил вице-президент компании Тим Брукс, ответственный за вопросы экологичности, передает Financial Times (FT).

По его словам, Lego «абсолютно открыта» этой идее. Но есть технические барьеры, добавил он, один из которых — сложность наборов, которые состоят из тысяч деталей. «Каковы шансы, если дать их восьмилетнему ребенку, получить их обратно?», — подчеркнул Брукс. «Необходимо много технических размышлений. Мы в начале этого пути», — заключил вице-президент Lego.

Брукс отметил, что схема аренды — это одна из нескольких идей, которые рассматривает компания, чтобы использовать наименьшее количество ресурсов. Многие из этих дней никогда не будут воплощены, заключил он, и плана тестировать идею аренды конструкторов пока нет.

Как отмечает FT, Lego сталкивается с давлением по теме экологичности, так как использует большое количество пластика в своих конструкторах. Производитель пообещал постепенно отказаться от пластмассы на основе ископаемого топлива к 2030 г. Помимо небольшого «прорыва», связанного с деталями, представляющими деревья и цветы, ему еще предстоит найти замену, которая предусматривает то, что он называет «силой сцепления», — легкость объединения и разделения деталей.