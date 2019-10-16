Бизнес

Новости

Чиновник заявил о планах Маска поучаствовать по видеосвязи в краснодарском бизнес-форуме

Основатель SpaceX Илон Маск поучаствует по видеоконференцсвязи в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который пройдет в Краснодаре. Об этом заявил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов, передает ТАСС.

По его словам, сейчас организаторы мероприятия занимаются организацией прямого телемоста Илона Маска. Телемост состоится 18 октября вечером, отметил Воронов.

Сам Маск эту информацию пока не комментировал.

25 сентября пользователь Twitter написала, что «какие-то креативные люди из Краснодара» разместили рядом с офисом SpaceX в Калифорнии рекламный баннер с приглашением бизнесмена на форум «Дело за малым». На баннере была надпись «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Маск опубликовал ответ в комментариях к этому сообщению на русском языке: «Язык хорошо подвешен».

Оргкомитет форума «Дело за малым» сообщал, что Маску предложили, в частности, поучаствовать в пленарном заседании. Его проведут министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Форум «Дело за малым» состоится 18–19 октября. Тема мероприятия в этом году – «Человеческий капитал». Помимо Орешкина и Кондратьева среди спикеров значатся бизнесмен Сергей Галицкий, бизнес-омбудсмен Борис Титов, блогер Илья Варламов.