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Артем Гирш

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера «Аэрофлота»

Мосгорсуд отказался отпускать из СИЗО заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

Отпустить Александрова под домашний арест просил «Аэрофлот», который признан по делу потерпевшим. Прокуратура это решение поддержала.

Александров – фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом. Топ-менеджера задержали в ночь на 2 октября, а перед этим – вечером 1 октября – в главном офисе «Аэрофлота» прошли обыски и выемки документов. Топ-менеджер свою вину не признает. Следователи считают, что он заключал контракты по юридическим услугам со сторонними компаниями, хотя в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов. Ущерб оценивается в 250 млн руб.

По данным Следственного комитета России (СКР), в 2015–2016 гг. «Аэрофлот» заключил несколько договоров с подмосковной коллегией адвокатов «Ваш адвокатский партнер», где работали только два адвоката – Дина Кибец и Александр Сливко. Авиакомпания платила им по 350 евро в час, утверждает следствие. При этом всю работу выполняли юристы «Аэрофлота». Кибец и Сливко тоже проходят по уголовному дело о мошенничестве. Они не признают вину.

Александров работает в «Аэрофлоте» с 2013 г. Последние несколько лет он занимает должность замгендиректора по имущественным и правовым вопросам, говорится на сайте авиакомпании. До этого Александров работал в прокуратуре и Следственном комитете. Александров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и отмечен благодарностью министра транспорта России.