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Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники. По их словам, Билалова задержали недалеко от Майами в собственном доме , в котором он жил с женой и новорожденным сыном.

Суть претензий к Билалову источники Miami Herald не знают. В посольстве России в США сообщили агентству ТАСС, что не в курсе задержания Билалова и запросили информацию об этом у Госдепартамента США.

Ахмед Билалов и его брат Магомед покинули Россию в феврале 2013 г., после критики президентом Владимиром Путиным темпов строительства трамплина к Олимпиаде в Сочи в 2014 г. Ответственным за строительство спортивного объекта было ОАО «Красная поляна», контролируемая братьями Билаловами. Кроме этого, «Красная поляна» отвечала за строительство комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной поляне и также сорвала сроки строительства.

Через несколько недель после критики Билаловых со стороны Путина Следственный комитет возбудил уголовные дела, подозреваемыми по которым проходили оба брата. В основе дел лежали утверждения о нецелевом использование денег «Курортов Северного Кавказа». Телеканал «Дождь» в 2016 г. сообщил со ссылкой на источники, что уголовные дела против братьев были закрыты за отсутствием состава преступления, однако в МВД опровергли эту информацию и заявили, что активные следственные действия продолжаются.

Ахмед Билалов в 1999-2007 гг. был депутатом Государственной думы, а с октября 2011 г. по ноябрь 2012 г. – сенатором от Краснодарского края. Входил в заявочный комитет «Сочи-2014», а также до отъезда из России был членом наблюдательного совета организационного комитета Олимпиады в Сочи.