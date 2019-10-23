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Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Ведомости
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Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники. По их словам, Билалова задержали недалеко от Майами в собственном доме , в котором он жил с женой и новорожденным сыном. 

Суть претензий к Билалову источники Miami Herald не знают. В посольстве России в США сообщили агентству ТАСС, что не в курсе задержания Билалова и запросили информацию об этом у Госдепартамента США.

Ахмед Билалов и его брат Магомед покинули Россию в феврале 2013 г., после критики президентом Владимиром Путиным темпов строительства трамплина к Олимпиаде в Сочи в 2014 г. Ответственным за строительство спортивного объекта было ОАО «Красная поляна», контролируемая братьями Билаловами. Кроме этого, «Красная поляна» отвечала за строительство комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной поляне и также сорвала сроки строительства. 

Через несколько недель после критики Билаловых со стороны Путина Следственный комитет возбудил уголовные дела, подозреваемыми по которым проходили оба брата. В основе дел лежали утверждения о нецелевом использование денег «Курортов Северного Кавказа». Телеканал «Дождь» в 2016 г. сообщил со ссылкой на источники, что уголовные дела против братьев были закрыты за отсутствием состава преступления, однако в МВД опровергли эту информацию и заявили, что активные следственные действия продолжаются.

Ахмед Билалов в 1999-2007 гг. был депутатом Государственной думы, а с октября 2011 г. по ноябрь 2012 г. – сенатором от Краснодарского края. Входил в заявочный комитет «Сочи-2014», а также до отъезда из России был членом наблюдательного совета организационного комитета Олимпиады в Сочи.

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Бизнес
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РЖД оценила стоимость ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей

Ведомости
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РЖД оценила стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород в 2,295 трлн руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный госкомпанией федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение».

РЖД уже направила документ на рассмотрение в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства. Проект является частью комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры. Представитель Акимова подтвердил изданию, что в аппарате вице-премьера ознакомились с предложениями РЖД. Сейчас они находятся на проработке в заинтересованных ведомствам, уточнил он. В Минтрансе также подтвердили получение проекта. РЖД отказалась комментировать данную информацию.

Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург — Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. — участок Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка. При этом из суммарных затрат 1,695 трлн руб.— это внебюджетные инвестиции, преимущественно РЖД., еще 600 млрд руб. компания рассчитывает получить из федерального бюджета. Однако и эта сумма не включает в себя всю бюджетную поддержку, на которую претендует проект. Помимо капитального гранта по 200 млрд руб. на каждый из двух участков и займа из средств ФНБ по ставке «инфляция + 1%» на 200 млрд руб., РЖД обсуждает с Минфином возможность субсидирования купона по зеленым облигациям на 275 млрд руб., которые госкомпания собирается выпустить для финансирования участка Петербург—Москва (по ставке «инфляция + 5%»). Общая сумма субсидии до 2049 г. может составить 347 млрд руб. Операционные расходы ВСМ оцениваются в 47,2 млрд руб. ежегодно.

В начале октября начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын сообщил, что РЖД планирует запустить участок ВСМ из Москвы до Нижнего Новгорода к 2024 г., а из Москвы в Санкт-Петербург – к 2026 г.

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Политика
Новости

Лавров: Турция завершит операцию в Сирии после переговоров Путина и Эрдогана

Ведомости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана объявил, что Турция прекратит операцию «Источник мира» в Сирии.

«Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений, сил и средств курдских подразделений, о которых идет речь, – так называемого КОС», – заявил Лавров.

Позже выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который сказал, что главной задачей встречи было – выйти из кризисной ситуации и остановить боевые действия. На вопрос, согласны ли на такие условия сирийские курды, Шойгу не ответил. Министр обороны заметил, что предстоит большая работа.

Если подписанный президентами России и Турции меморандум о действиях в Сирии будет выполнен, возникнет проблема с возвращением пойманных и арестованных в Сирии террористов в их страны, сказал Шойгу. Для решения проблемы нужно будет создать специальные органы или привлекать ООН, добавил он.

Шойгу рассказал также о побеге из лагерей беженцев в Сирии около 500 человек после того, как те более чем на двое суток остались без охраны курдов. Сейчас настойчивое требование российской стороны охранять лагеря выполняется, сказал Шойгу.

Во вторник, 22 октября, Путин и Эрдоган провели шестичасовые переговоры. По их итогам они подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии.

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Политика
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В Карачаево-Черкесии задержали родственников Арашукова

Ведомости
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В Карачаево-Черкесии прошли обыски и задержания по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, рассказали РБК источники. Эту информацию изданию подтвердили адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая и адвокат его отца Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

По словам Постанюка, всего были задержаны четыре человека, в том числе троюродный племянник Рауля Арашукова и двоюродный брат его жены. Адвокат считает, что следственные действия проводятся, чтобы оказать давление на ту часть семьи, которая пока еще не покинула республику.

Рауфа Арашукова задержали 30 января. Его обвинили в двух эпизодах организации убийства, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе. В тот же день задержали и его отца. Раулю Арашукову предъявили обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве.

В мае Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора. Поводом стало то, что он не представил декларацию о доходах в положенный срок.

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Экономика
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Сбербанк сообщил о росте потребительской уверенности среднего класса в России

Ведомости
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Индекс потребительской уверенности российского среднего класса вырос с минус 21% до минус 16% в III квартале 2019 г., свидетельствуют результаты опроса Сбербанка «Индекс Иванова».

Рост показали все компоненты индекса, особенно индикаторы личного благосостояния и индекс оценки условий для совершения крупных покупок. Сбербанк отмечает, что это коррелирует с позитивной динамикой реальных располагаемых доходов населения в III квартале, о которой ранее сообщал Росстат: их рост составил 3% в годовом выражении. Это самый сильный квартальный рост доходов с 2014 г.

Участники опроса по-прежнему стараются меньше тратить на еду, но стали меньше экономить на непродовольственных товарах. Значительнее всего сократилась доля тех, кто ограничивает расходы на отдых, – с 43% во II квартале 2019 г. до 38% в третьем.

«Индекс Иванова» – это ежеквартальное исследование Сбербанка, которое охватывает широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. Впервые банк рассчитал индекс потребительской уверенности среднего класса в 2013 г. Со II квартала 2018 г. по I квартал 2019 г. Сбербанк не раскрывал значение индекса.

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Политика
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Российские военные будут патрулировать зону вдоль границы Сирии и Турции

Ведомости
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Российские и турецкие патрули будут контролировать 10-километровую зону вдоль турецко-сирийской границы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Подразделений российской военной полиции для патрулирования Сирии пока достаточно, сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Однако, по его словам, потребуется дополнительная техника.

Путин после переговоров отметил, что президент Турции подробно рассказал о своих целях в Сирии, отметил важность обеспечения охраны пленных боевиков ИГИЛ (организация запрещена на территории России) и добавил, что Сирия должна быть избавлена от иностранного военного присутствия. По словам Путина, Турции и Сирии предстоит охранять границу вместе, а между правительством Сирии и курдами должны начаться переговоры по определению прав курдского народа в составе Сирии.

По словам Эрдогана, задачей операции «Источник мира», о которой он подробно проинформировал Путина, является разгром курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), а также возвращение сирийских беженцев на освобожденные от этих сил территории. Эрдоган заявил, что всего на эти территории планируется переселить 1 млн сирийских беженцев.

Российская военная полиция круглосуточно патрулирует сирийский город Манбидж, где находится линия соприкосновения турецких и сирийских войск, рассказывал «Ведомостям» собеседник «Ведомостей», близкий к Генштабу. Аналогичные меры должны быть предприняты и в другом населенном пункте – Кобани, говорил чиновник, близкий к Минобороны России.

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Политика
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Главу СПЧ попросили взять на контроль жалобы участников митингов на избиения

Ведомости
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Руководитель правозащитного проекта «Зона права» Сергей Петряков попросил нового председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева взять на контроль 32 жалобы участников акций протеста 2018–2019 гг. на избиения силовиками. Об этом «Ведомостям» сообщил координатор «Зоны права» Булат Мухамеджанов.

По его словам, речь идет о 17 жалобах на применение физической силы к участникам летних протестов в Москве, а также 15 эпизодах, связанных с насилием на акциях 5 мая («Он нам не царь») и 9 сентября (митинг против повышения пенсионного возраста) 2018 г. Ни по одной из этих жалоб не было заведено уголовное дело.

Накануне Фадеев заявил, что намерен поставить перед правоохранительными органами вопрос о том, почему они не реагируют на обращения потерпевших на прошедших летом несанкционированных акциях. При этом в интервью «Известиям» он сказал, что категорически против проведения несогласованных митингов и шествий и понимает реакцию властей на них.

Президент России Владимир Путин накануне отправил в отставку председателя СПЧ Михаила Федотова и назначил на эту должность Фадеева. В администрации президента Федотову объяснили это решение достижением им 70-летнего возраста. Однако собеседники «Ведомостей» не исключали политических причин: многие члены совета выступали против жесткого разгона митингующих и критиковали «московское дело».

Технологии
Новости

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре

Ведомости
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Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров». Его участникам предлагается месяц провести в мужском монастыре Нилова пустынь, который находится на острове Столобный на озере Селигер.

Съемки шоу начнутся в ноябре. Желающие принять в нем участие должны отправить телеканалу видеозаявку с рассказом о себе и объяснить в ней, почему они хотят потрудиться в монастыре.

Согласно данным реестра Роскомнадзора, учредителем «Первого общественного телеканала "Спас» является некоммерческая организация Фонд православного телевидения. Учредителями этого фонда являются Московская патриархия, православная религиозная организация «Отдел внешних церковных связей Московского патриархата», синодальный отдел религиозного образования катехизации РПЦ, следует из базы данных СПАРК. Руководит каналом Борис Корчевников.

Политика
Новости

Путин наградил руководителя следственной группы по «московскому делу» и делу ФБК

Ведомости
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Президент Владимир Путин наградил старшего следователя по особо важным делам Рустама Габдулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с формулировкой «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан».

Габдулин в августе возглавил расследование дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В начале сентября он также был назначен руководителем следственной группы из 112 следователей по делу об отмывании денег в ФБК.

Габдулин ранее курировал «болотное дело». Под его руководством сейчас находится расследование еще одного громкого дела – пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По разным данным, на ней были задержаны от 1074 до 1373 участников. Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. Сначала в деле было 15 обвиняемых, но в отношении части из них уголовное преследование было прекращено. В середине октября в деле появились новые фигуранты.

Бизнес
Новости

Минфин США освободил от санкций владельца танкеров для «Ямал СПГ»

Ведомости
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TC LNG освобождена из-под санкций минфина США, сообщил «Новатэк», ссылаясь на уведомление компании. TC LNG – совместное предприятие канадской Teekay LNG и китайской CLNG, заказавшее шесть танкеров повышенного ледового класса Arc7 для транспортировки сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ». Четыре из шести газовозов Yamalmax судовладельцу уже поставлены.

25 сентября минфин США расширил список лиц и компаний из черного списка SDN (SDN – specially designated nationals). Их подозревают в торговых операциях с иранской нефтью. В числе прочих в список попала китайская COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co, которой принадлежит 50% в China LNG Shipping (Holdings) Limited (CLNG). CLNG – партнер Teekay в совместном предприятии (в равных долях), которое в 2014 г. заказало шесть танкеров ледового класса Arc7 для работы с «Ямал СПГ».

«Новатэк» – крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. «Ямал СПГ» – первый в Арктике крупнотоннажный завод сжиженного природного газа.

Технологии
Новости

Акимов пообещал учесть позицию «большой тройки» по частотам 2,3–2,4 ГГц

Ведомости
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Правительство постарается учесть позицию «большой тройки» при распределении частот в диапазоне 2,3–2,4 ГГц и оставить их «в конкурентном поле». Такое заявление в кулуарах форума «Открытые инновации» сделал вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

Согласно проекту решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) частоты в диапазоне 2,3–2,4 ГГц власти планируют отдать без конкурса «Ростелекому» и крымской «Миранда-медиа» (на 20% принадлежит «Ростелекому») для внедрения 4G в «социально значимые объекты», сообщал ТАСС. Сегодня агентство со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Олега Иванова сообщило, что ГКРЧ перенесла обсуждение этого вопроса на следующее заседание, запланированное на декабрь.

Против передачи частот «Ростелекому» выступили ФАС, а также руководители компаний «большой тройки», которые написали Акимову письмо (копия есть у «Ведомостей»). Операторы напомнили, что для стандарта 4G/LTE уже используются две полосы в 450 МГц и 1800 МГц и нет необходимости выделять еще одну, которая могла бы послужить для развития 5G. Диапазон 2,3–2,4 ГГц, пишут авторы письма, может быть использован участниками рынка «для увеличения пропускной способности эксплуатируемых сетей – до решения вопросов выделения необходимых диапазонов частот для технологий 5G».

В апреле вице-премьер Акимов просил Путина поручить расчистку для 5G наиболее распространенного в мире диапазона 3,4–3,8 ГГц, который сейчас в России занимают военные и спецслужбы. Летом Путин согласился с мнением Совета безопасности, что развивать 5G нужно на частотах в другом диапазоне.

Недвижимость
Новости

WSJ: WeWork перейдет под контроль SoftBank, оценена всего в $8 млрд

Ведомости
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Совет директоров сети коворкингов WeWork одобрил сделку с SoftBank, по итогам которой японская компания получит контрольный пакет ее акций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим решением. Совет директоров выбирал из двух предложений, но отклонил вариант с кредитом от банка JPMorgan Chase.

После неудавшегося IPO компании грозит кризис ликвидности: деньги у нее могут закончиться уже через несколько недель. Поэтому WeWork понадобилось срочно найти средства на продолжение деятельности. В рамках сделки SoftBank предоставит WeWork $6,5 млрд и выкупит у сотрудников и инвесторов акции на $3 млрд, в том числе на $1 млрд – у сооснователя Адама Неймана. После провала первичного размещения акций Нейман был смещен с поста генерального директора и остался председателем совета директоров. Теперь он может покинуть и этот пост, пишет WSJ, оставшись в совете наблюдателем. Компания разорвет большинство связей с Нейманом, отмечает газета, но он получит в общей сложности почти $1,7 млрд. SoftBank также предоставит ему кредит на $500 млн для погашения долга на такую же сумму перед JPMorgan и выплатит комиссию за консультирование в размере $185 млн, рассказали WSJ ее источники.

В результате сделки WeWork будет оценена примерно в $8 млрд. Между тем в январе во время последнего раунда финансирования, который возглавляла все та же SoftBank, стоимость WeWork составила $47 млрд. Но во время подготовки к IPO в сентябре инвесторы на публичном рынке отказались платить за нее более $15 млрд.

Совет директоров WeWork планирует сообщить о договоренности с SoftBank во вторник, но заявление может быть отложено, предупредили источники WSJ.

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