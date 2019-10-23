Росприроднадзор начал проверку золотодобывающих компаний

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ЦБ на год заморозит все новации на финансовом рынке

Центробанк заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке на 2020 г. Регулятор хочет завершить реализацию уже имеющихся предложений и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает «Интерфакс».

Законодательная повестка сформулирована на несколько лет вперед, сказал Чистюхин. «Я не могу сказать, что это означает, что мы заморозим законодательную деятельность, но давайте хотя бы реализуем то, что уже давно предложено», – добавил он. По его словам, необходимо дать «друг другу подышать в течение 2020 г.». «В 2021 г. посмотрим, что будем реализовывать дальше», – уточнил он.

По его словам, необходимо оценить, «насколько прочна, удобна» построенная ЦБ за последние пять лет конструкция. Накопилась критическая масса, которую необходимо оценить, добавил он. «Практика показывает, что ресурс ограничен. И мы, создавая что-то новое, точно так же порождаем риски его некачественного использования», – отметил Чистюхин. ЦБ необходимо переосмыслить отчетность, добавил представитель регулятора. «Насколько все то, что мы сделали в рамках внедрения МСФО, полноценно работает», – пояснил он. По его словам, ЦБ ежегодно выпускает более 400 нормативных актов. «Это очень много: это не только новые акты, это и изменения в уже принятые», – добавил он, отметив, что регулятору следует «уменьшить аппетиты» и посмотреть, что и как работает.

Некоторые инициативы, находящиеся в высокой степени готовности, ЦБ планирует все-таки завершить, сказал Чистюхин. Речь идет о законопроекте о совершенствовании брокерской деятельности, принятом в первом чтении в середине 2019 г., а также законопроекте, предполагающем введение упрощенной идентификации для инвестиционных советников и держателей реестров. «То, что касается темы сегрегации активов и дилерской деятельности, – я не думаю, что мы в 2020 г. это все примем. Вполне возможно, что перенесем на 2021 г.», – добавил он.

В сентябре ЦБ в рамках «регуляторной гильотины» предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка для выявления избыточных норм. Основной пакет предложений по актуализации норм будет сформирован к концу года.