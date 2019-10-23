Росприроднадзор начал проверку золотодобывающих компаний
Росприроднадзор начал проверять российские золотодобывающие компании. Проверки продлятся до конца текущего года, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Проверки инициированы после прорыва дамбы в Красноярском крае. Кобылкин пообещал проверить компании «по максимуму».
Ранее, 19 октября, в районе поселка Щетинкино под Красноярском на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Волной смыло два рабочих общежития временного типа. В момент ЧП в них могли находиться около 80 человек. По последним данным Минздрава, пострадали 28 человек, из них девять находятся в больнице. При прорыве дамбы погибли 17 человек, еще трое числятся без вести пропавшими. Месторождение в Щетинкино разрабатывалось входящей в «Сибзолото» компанией «Сисим».
Седственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора, собственника компании «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова.