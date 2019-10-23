Boeing сменила главу подразделения коммерческих самолетов
Корпорация Boeing сменила главу подразделения Boeing Commercial Airplanes Кевина Макаллистера, говорится в сообщении компании. Его место займет Стэн Дил, занимавший до этого пост президента и гендиректора подразделения Boeing Global Services.
Подразделение Boeing Commercial Airplanes занимается созданием техники для гражданской эксплуатации. Boeing Global Services разрабатывает решения в области технического обслуживания и усовершенствования воздушных судов компании. Президентом и гендиректором Boeing Global Services вместо Дила назначен Тед Колберт.
Boeing пытается справиться с кризисом, вызванным приостановкой полетов 737 MAX, отмечает The Wall Street Journal. Полеты 737 MAX были приостановлены в США и других странах после крушения двух лайнеров этой модели. В ноябре 2018 г. разбился Boeing 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте этого года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился с 157 людьми на борту.
В ходе расследования причин крушения самолетов были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing работает над устранением этих недочетов и ранее обновила программу обучения пилотов.