Boeing сменила главу подразделения коммерческих самолетов

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Президент Kinross рассказал об интересе инвесторов к добыче золота в России

Инвесторы по всему миру интересуются добычей золота в России, заявил РБК президент и главный исполнительный директор канадской Kinross Gold Пол Роллинсон. «К нам время от времени обращаются компании, пока не имеющие активов в России, интересуются возможностями партнерства. Инвесторы по всему миру смотрят на добычу золота в России, в том числе и через призму нашего опыта», – отметил он.

Kinross также открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе по новому проекту – месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае. Этот золоторудный проект она купила в августе за $283 млн у компании экс-руководителя «Полюса» Евгения Иванова. Запасы месторождения оцениваются в 3,91 млн унций золота. Kinross готова предложить технологии и капитал, а от инвесторов ждет интересных проектов, пояснил Роллинсон.

Kinross, один из крупнейших в мире производителей золота, занимается добычей на Дальнем Востоке с 1995 г. С начала года компания нарастила добычу на Чукотке (месторождение Купол, изначальные запасы – 24 млн унций, но они уже истощаются) на 13,7%, до 8,3 т, и вошла в тройку крупнейших компаний по добыче золота в России.

В ноябре 2018 г. Роллинсон просил премьера Дмитрия Медведева упростить доступ к российским месторождениям. В частности, он предложил повысить «стратегический» порог запасов с 50 до 200 т по золоту для месторождений федерального значения. Руководитель Kinross отмечал, что золотодобывающая отрасль России сможет привлечь $1,2 млрд прямых иностранных инвестиций до 2041 г., если сделает это. Согласно российскому законодательству, месторождение, имеющее статус «стратегического», не может быть продано организациям под контролем иностранных государств.