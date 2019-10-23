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Boeing сменила главу подразделения коммерческих самолетов

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Корпорация Boeing сменила главу подразделения Boeing Commercial Airplanes Кевина Макаллистера, говорится в сообщении компании. Его место займет Стэн Дил, занимавший до этого пост президента и гендиректора подразделения Boeing Global Services.

Подразделение Boeing Commercial Airplanes занимается созданием техники для гражданской эксплуатации. Boeing Global Services разрабатывает решения в области технического обслуживания и усовершенствования воздушных судов компании. Президентом и гендиректором Boeing Global Services вместо Дила назначен Тед Колберт.

Boeing пытается справиться с кризисом, вызванным приостановкой полетов 737 MAX, отмечает The Wall Street Journal. Полеты 737 MAX были приостановлены в США и других странах после крушения двух лайнеров этой модели. В ноябре 2018 г. разбился Boeing 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте этого года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился с 157 людьми на борту.

В ходе расследования причин крушения самолетов были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing работает над устранением этих недочетов и ранее обновила программу обучения пилотов.

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Бизнес
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Президент Kinross рассказал об интересе инвесторов к добыче золота в России

Ведомости
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Инвесторы по всему миру интересуются добычей золота в России, заявил РБК президент и главный исполнительный директор канадской Kinross Gold Пол Роллинсон. «К нам время от времени обращаются компании, пока не имеющие активов в России, интересуются возможностями партнерства. Инвесторы по всему миру смотрят на добычу золота в России, в том числе и через призму нашего опыта», – отметил он.

Kinross также открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе по новому проекту – месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае. Этот золоторудный проект она купила в августе за $283 млн у компании экс-руководителя «Полюса» Евгения Иванова. Запасы месторождения оцениваются в 3,91 млн унций золота. Kinross готова предложить технологии и капитал, а от инвесторов ждет интересных проектов, пояснил Роллинсон.

Kinross, один из крупнейших в мире производителей золота, занимается добычей на Дальнем Востоке с 1995 г. С начала года компания нарастила добычу на Чукотке (месторождение Купол, изначальные запасы – 24 млн унций, но они уже истощаются) на 13,7%, до 8,3 т, и вошла в тройку крупнейших компаний по добыче золота в России.

В ноябре 2018 г. Роллинсон просил премьера Дмитрия Медведева упростить доступ к российским месторождениям. В частности, он предложил повысить «стратегический» порог запасов с 50 до 200 т по золоту для месторождений федерального значения. Руководитель Kinross отмечал, что золотодобывающая отрасль России сможет привлечь $1,2 млрд прямых иностранных инвестиций до 2041 г., если сделает это. Согласно российскому законодательству, месторождение, имеющее статус «стратегического», не может быть продано организациям под контролем иностранных государств.

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Экономика
Новости

Кудрин назвал недостатки проекта федерального бюджета до 2022 года

Ведомости
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В проекте федерального бюджета на 2020–2022 гг. недостаточно стимулов для роста экономики, написал на своей странице в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. При этом все больше макроэкономических индикаторов свидетельствуют о том, что темпы роста экономики в 2019 г. будут ниже официального прогноза, отмечает он. Например, инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестиционного импорта за год ожидается на уровне 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, а индекс PMI – самый низкий за 10 лет.

Не решена, по мнению Кудрина, и переориентация бюджета на расходы для развития человеческого капитала. Он напомнил, что еще 11 лет назад правительство хотело довести расходы на образование и здравоохранение до уровня развитых стран – 5% ВВП. «Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 г. В трехлетнем бюджете этого маневра снова не видим», – написал Кудрин. Структура бюджета в предстоящие три года практически не меняется, отмечает глава Счетной палаты, хотя и запланирован рост расходов на нацпроекты и борьбу с бедностью.

Госдума в среду приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020–2022 гг. Он предусматривает рост расходов в 2020 г. на 500 млрд – до 19,5 трлн руб. – по сравнению с действующим законом о бюджете. В следующие два года расходы продолжат расти, а доходы по отношению к ВВП будут снижаться – с 18% в 2020 г. до 17,2% в 2022 г.

Кудрин на заседании Госдумы заявил, что в проект бюджета заложены минимальные доходы от приватизации. Он поддержал намерение первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова вернуться к вопросу о более амбициозном плане приватизации, но добавил, что это следовало обсуждать до утверждения бюджета.

Новости СМИ2
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Политика
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Президент Намибии попросил у Путина помощи военных советников

Ведомости
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Президент Намибии Хаге Гейнгобе обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой направить в Намибию военных советников из России, передает корреспондент «Ведомостей». «Военные [Намибии] заинтересованы в помощи российских военных советников», – сказал Гейнгобе.

В открытой для прессы части переговоров Путин на просьбу президента Намибии не ответил. Трансляция их встречи вскоре после просьбы намибийского президента прекратилась.

Путин в среду, 23 октября, проводит в Сочи двухсторонние встречи с руководителями африканских государств, прибывших на первый форум «Россия – Африка».

В сентябре группа российских военных специалистов прибыла в столицу Венесуэлы Каракас, говорил источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. Вместе с ними прибыла партия запчастей для оружия и военной техники, поставленной ранее по коммерческим контрактам, добавлял собеседник в оборонной промышленности: «Таким образом выполняются обязательства с нашей стороны по поддержанию сложных систем вооружения в состоянии боеготовности».

Впервые группа российских военных прибыла в Каракас в марте 2019 г. на фоне острой фазы противостояния президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо, что вызвало критику со стороны стран Запада, которые восприняли это как попытку вмешаться в конфликт.

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Финансы
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Власти США раскрыли международную схему торговли инсайдерской информацией

Ведомости
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Минюст и Комиссия по ценным бумагам США выявили международную схему торговли инсайдерской информацией, в которой участвовали греческий бизнесмен, которому принадлежит сеть ресторанов на Манхэттене, сын члена совета директоров фармацевтической компании, трейдер, вице-президент Goldman Sachs и двое инвестбанкиров, сообщает Bloomberg.

По версии прокуроров, вице-президент Goldman Sachs Брайан Коэн встречался с Джорджем Никасом в одном из его ресторанов в Нью-Йорке, где передавал бизнесмену информацию о предстоящих сделках, в частности о продаже сети американских ресторанов Buffalo Wild Wings. У Никаса был еще один источник – Телемак Лавидас, чей отец был членом совета директоров фармацевтической компании Ariad Pharmaceuticals. Инсайдерская торговля принесла Никасу порядка $2,6 млн.

Никас сейчас находится на свободе в Греции. Коэн и Лавидас были задержаны. Последний просит отпустить его под залог, утверждая, что его роль в этой схеме была «относительно небольшой».

С этим делом также связаны еще несколько других эпизодов инсайдерской торговли. В минувший понедельник британская полиция задержала трейдера Джозефа Эль-Хури, получавшего инсайдерскую информацию от двух лондонских инвестбанкиров Бенджамина Тэйлора и Дарины Виндзор, которые состояли в романтических отношениях. Взамен они получили не менее $1 млн и различные подарки. Сейчас Тейлор находится во Франции, а Виндзор – в Таиланде.

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Политика
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В Крыму введут cистему материального стимулирования чиновников

Ведомости
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В Крыму будет введена система материального стимулирования чиновников и структурных подразделений, она будет учитывать показатели эффективности их работы, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксенова. «То есть, выполнил чиновник плановые показатели – получил премию, не выполнил – не получил. Не выполнил еще раз – добро пожаловать на выход с вещами», – пояснил он.

По его словам, адаптированная к крымским реалиям система будет создана к 1 декабря. Ответственным за создание системы назначена вице-премьер крымского правительства, курирующая экономику и финансы, Ирина Кивико.

В свою очередь для структур исполнительной власти и местного самоуправления каждый год будут утверждать государственное задание на управление, добавил Аксенов.

Материальное поощрение чиновников – распространенная практика в России. В 2019 г. власти выделили 143,6 млрд руб. на материальное стимулирование госслужащих, следует из закона о бюджете на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. На 2020 г. на эти цели зарезервировано 208,9 млрд руб., на 2021 г. – 284,4 млрд руб.

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Политика
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В Москве эвакуируют здание Совета Федерации

Ведомости
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В здании Совета Федерации в Москве началась эвакуация, сообщает «РИА Новости». Ее причины не уточняются.

По громкой связи звучит объявление: «Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места». Также прозвучала просьба взять с собой документы. Лифты в здании отключены.

Позже в Twitter Совета Федерации было опубликовано уточнение, что пожарная сигнализация сработала в столовой. «Причины срабатывания оперативно установлены и устранены. Совет Федерации работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Здание Совета Федерации находится на улице Большая Дмитровка, около здания Следственного комитета. Всего в Совете Федерации 170 сенаторов – по два представителя от каждого из 85 регионов.

Политика
Новости

Полиция обнаружила на юго-западе Англии грузовик с 39 трупами

Ведомости
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Полиция Великобритании обнаружила в ночь со вторника на среду на юго-западе страны грузовик с 39 трупами, говорится на сайте ведомства. Машина была припаркована в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс (графство Эссекс).

Среди погибших 38 взрослых и один подросток. По словам источника, полиция пытается установить личности погибших, однако этот процесс может занять много времени.

По подозрению в убийстве арестован 25-летний водитель грузовика, гражданин Северной Ирландии.

Полиция полагает, что грузовик, следовавший из Болгарии, въехал на территорию страны 19 октября через пропускной пункт британского населенного пункта Холихед. На данный момент полиция установила кордон на месте ЧП. Въезд на территорию промышленной зоны закрыт. «Оцепление нарушит деятельность местных предприятий в этом районе, мы будем работать над тем, чтобы потери компаний были минимальными», – приводятся в сообщении слова инспектора полиции Эссекса Эндрю Маринера.

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Политика
Новости

Турция отказалась от возобновления наступления на северо-востоке Сирии

Ведомости
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Турция не будет возобновлять наступление на северо-восток Сирии после достижения договоренностей с США и Россией, передает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на заявление турецкого минобороны. «На этом этапе нет дальнейшей необходимости проводить новую операцию за пределами нынешнего района операции», – поясняется в заявлении ведомства.

Курдские вооруженные формирования в отведенный ранее срок покинули так называемую буферную 30-километровую зону безопасности, расположенную на территории Сирии вдоль границы с Турцией. Об этом турецкую сторону уведомил Вашингтон, уточняется в заявлении минобороны. С 24 октября начнется совместная работа по условиям соглашений, достигнутых президентом Турции Реджепом Эрдоганом с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. В минобороны Турции подчеркнули, что Анкара не допустит создания террористического коридора у южных границ страны и продолжит бороться с терроризмом.

Турция 9 октября начала на границе с Сирией военную операцию под названием «Источник мира». В первый день операции турецкая армия нанесла авиаудары по позициям курдов на севере Сирии. Эрдоган говорил ранее, что операция направлена на борьбу с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» и незаконными курдскими формированиями. На фоне турецкой военной операции Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Позже, 17 октября, Вашингтон и Анкара договорились, что Турция приостановит боевые действия на 120 часов. За это время курды должны будут покинуть приграничные к Турции районы Сирии. Анкара собирается установить собственный контроль на этих территориях.

22 октября Путин и Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании. Документом утверждается порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции.

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Политика
Новости

ФСИН пожаловалась на нехватку госзаказов для работы всех заключенных

Ведомости
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Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) не хватает государственных и муниципальных заказов для того, чтобы привлечь к труду всех заключенных исправительных учреждений, заявил заместитель директора службы Рустам Степаненко. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, сегодня над такими заказами работают около 170 000 заключенных, что составляет 46,5% от их общего числа. «Конечно, это мало. Мы над этим работаем. Потому что все 100% осужденных должны быть привлечены к труду», – отметил Степаненко. Он подчеркнул, что у службы для этого достаточно производственных мощностей.

Согласно расчетам ФСИН, при получении государственно-муниципальных заказов на 9,5 млрд руб. дополнительно удастся привлечь к работе 15 000 заключенных. «Мы всех приглашаем к сотрудничеству, пожалуйста, готовы, открыты для общения. С нами работать выгодно, у нас рабочие не пьют, в загулы не уходят и все время на месте и в любой момент их можно пригласить работать еще», – добавил замдиректора ФСИН.

Уголовно-исполнительная система производит около 100 000 видов продукции. В первую очередь речь идет о швейной продукции, обуви, металлообработке и изделиях из дерева, пояснил Степаненко.

Бизнес
Новости

Росприроднадзор начал проверку золотодобывающих компаний

Ведомости
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Росприроднадзор начал проверять российские золотодобывающие компании. Проверки продлятся до конца текущего года, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Проверки инициированы после прорыва дамбы в Красноярском крае. Кобылкин пообещал проверить компании «по максимуму».

Ранее, 19 октября, в районе поселка Щетинкино под Красноярском на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Волной смыло два рабочих общежития временного типа. В момент ЧП в них могли находиться около 80 человек. По последним данным Минздрава, пострадали 28 человек, из них девять находятся в больнице. При прорыве дамбы погибли 17 человек, еще трое числятся без вести пропавшими. Месторождение в Щетинкино разрабатывалось входящей в «Сибзолото» компанией «Сисим».

Седственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора, собственника компании «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фотографии

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Политика
Новости

Минздрав уточнил число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости
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Еще один пострадавший в результате прорыва дамбы в Красноярском крае госпитализирован в Краевую клиническую больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Ранее медики сообщали о 27 пострадавших во время прорыва дамбы, сейчас их число выросло до 28 человек.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в медицинских учреждениях остаются 18 человек, девять из них – в Красноярской краевой, семь – в курагинской, двое – в минусинской больнице.

Дамба обрушилась в ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района. Волна, прорвавшая дамбу, затопила времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. Всего в результате прорыва дамбы 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова.

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