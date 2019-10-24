Бизнес

Новости

Delivery Club впервые заработал более 1 млрд рублей за квартал

В III квартале 2019 г. выручка сервиса доставки еды Delivery Club выросла на 91,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Mail.ru Group по МСФО за январь – сентябрь. Квартальная выручка сервиса впервые превысила 1 млрд руб. и достигла 1,24 млрд руб.

Этому, как считают в компании, способствовал запуск собственной доставки еще в 12 городах. Таким образом, общее количество увеличилось до 30 городов, а охват – до 42 млн человек, или 30% населения России. Росту выручки сервиса также способствовало увеличение количества доставок собственными курьерами в 7,1 раза по сравнению с III кварталом 2018 г. Сейчас объем собственной доставки составляет более половины всех заказов.

Выручка сервиса объявлений «Юла» выросла в III квартале на 70% до 565 млн руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.) на фоне введения бесплатных звонков и «историй».

Совокупная выручка Mail.ru Group в III квартале выросла на 25,1% и составила 21,39 млрд руб. Выручка от рекламы увеличилась на 21,8% и составила 8,94 млрд руб. Рост аналогичного показателя за указанный период игрового направления Mail.ru Group составил 20,5% до 6,91 млрд руб.