Сечин усомнился в надежности поставок нефти Saudi Aramco
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что атаки дронов на нефтяные объекты саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco дают повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного поставщика, передает корреспондент «Ведомостей». По словам Сечина, к категории так называемых «хрупких» поставщиков можно отнести уже не только традиционную пятерку стран (Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия), но и Саудовскую Аравию.
Сечин сообщил, что действия России в Сирии заставили поменять дислокацию часть боевиков-террористов, вытеснив их в соседние страны, в том числе в Ирак. Предполагается, что это они инициировали недавнюю атаку на нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, сказал он на XII Евразийском экономическом форуме. В результате нападения в стране было временно заблокировано не менее половины добычи, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного поставщика нефти, сказал он. По оценкам Сечина, при том что Саудовская Аравия смогла восстановить добычу примерно за неделю, эта неделя обошлась стране почти в $2 млрд.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись атаке дронов 14 сентября. После этого компания сократила добычу более чем вдвое. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские боевики, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран. Тегеран отвергает обвинения в нападениях.