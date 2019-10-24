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Владелец бренда «кубик Рубика» не смог зарегистрировать товарный знак в Европе

Владельцы бренда «кубик Рубика», компания Rubik's Brand Ltd., не смогла восстановить права на товарный знак формы головоломки на территории Европы, говорится в документах на сайте суда.

Европейский суд постановил, что Бюро интеллектуальной собственности ЕС имеет право отменить охрану товарного знака. Форма кубика Рубика не может быть зарегистрирована, так как она не влияет на способность кубика вращаться, отмечает суд. Запатентовать можно только вращающийся механизм игрушки, говорится в документах.

Игрушка кубик Рубика находилась под правовой защитой европейского товарного знака с 1999 г., когда он был зарегистрирован производителем оригинальной игрушки – английской компанией Seven Towns. В 2014 г. немецкий производитель игрушек Simba Toys обратился в Европейский суд общей юрисдикции с требованием отменить регистрацию данного товарного знака. Тогда суд отклонил это требование, но спустя два года постановил отменить регистрацию. Rubik's Brand Ltd. выполнила требование суда. После компания подала апелляцию на это решение, вернув дело обратно в суды ЕС. Решение четверга может быть обжаловано еще раз.

Офис, отвечающий за предоставление прав на товарный знак в рамках ЕС в 2017 г., аннулировал защиту формы «кубик Рубика» в соответствии с указаниями верховного суда. Rubik's Brand Ltd. подала апелляцию на это решение, вернув дело обратно в суды ЕС.

Кубик Рубика создан в 1974 г. венгерским скульптором Эрне Рубиком. Изобретение считается лидером среди игрушек по общему количеству продаж. Во всем мире было продано около 350 млн игрушек. В мире проходят соревнования по скоростной сборке кубика Рубика. В 2019 г. рекорд принадлежит Ду Юэшэну из Китая. Он собрал головоломку за 3,47 секунды.