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«Новатэк» перевел почти все расчеты экспортных контрактов в евро

«Новатэк» переходит во взаиморасчетах с клиентами на евро, заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. По его словам, уже сейчас европейская валюта используется в большинстве контрактов на экспорт.

«Мы начали процесс перехода на евро задолго до «Роснефти», – передает слова Михельсона корреспондент «Ведомостей». Он напомнил, что компания попала под секторальные санкции в июле 2014 г. «Американские юридические и физические лица не могут нам предоставлять кредитование... Мы в основном в расчетах с контрагентами применяем евро», – добавил он.

Ранее о переходе во взаиморасчетах из долларов в евро заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Мы не просто начали работу, мы уже ее завершили. Все наши экспортные контракты уже реализуются в евро», – заявил он.

Сейчас доля доллара в мировой торговле превышает 60%, а в торговле нефтью и нефтепродуктами – 90%, говорил Сечин. По его словам, такому «монополизму» необходимо противостоять. Сечин считает, что уже через 10 лет доля юаня может существенно вырасти с текущих 2–5%.