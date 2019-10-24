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Саммит «Россия – Африка» стал одним из самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия – Африка» в Сочи обошлось госбюджету более чем в 4,5 млрд руб., подсчитал РБК. Это одно из самых дорогих мероприятий, оплаченных государством за последние 10 лет. Дороже властям обошелся только XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 г. На его организацию было выделено 4,85 млрд руб.

Саммит «Россия – Африка» был организован на существующей инфраструктуре – в парке науки и искусства «Сириус», расположенном в здании бывшего главного медиацентра Олимпиады 2014 г. Фонд «Росконгресс», являющийся организатором большинства экономических форумов под управлением государства, заключил два контракта с Минфином: в июне на 291 млн руб. и за неделю до саммита на 4 млрд руб. Подготовка форума длилась девять месяцев, говорила директор департамента развития администрации Сочи Светлана Батяйкина.

«Росконгресс» занимался оформлением площадок саммита, обеспечивал техническое сопровождение, медицинское обслуживание, отвечал за размещение и питание участников саммита, уборку, фото- и видеосъемку мероприятий, за предоставление переводчиков, изготовление полиграфической и сувенирной продукции, а также информационное сопровождение и культурную программу.

Ранее русская служба «Би-би-си» подсчитала, что на организацию Петербургского экономического форума в 2019 г. государство потратило около 2 млрд руб.

Участники первого форума «Россия – Африка»