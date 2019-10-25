Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в третьем квартале. Результаты разочаровали инвесторов, что привело к падению котировок компании на 6,6%. Для Безоса, которому принадлежат 57,6 млн акций Amazon, такое падение означает потерю $6,9 млрд, подсчитал телеканал.
Если котировки Amazon продолжат падать, Безос может уступить Биллу Гейтсу первое место в списке богатейших людей мира, отмечает CNBC со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index. На момент публикации состояние Безоса оценивалось в $111 млрд, Гейтса — в $107 млрд.
Разрыв между Безосом и Гейтсом сократился летом, после того как гендиректор Amazon развелся с женой. При разводе Маккензи Безос получила около 19,7 млн акций Amazon, что позволило ей попасть в список богатейших людей мира. Сейчас она занимает там 21-ю строчку с $35,8 млрд.
Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год
Состояние: $131 млрд
Источник состояния: Amazon
Гражданство: США
Состояние: $96,5 млрд
Источник состояния: Microsoft
Гражданство: США
Состояние: $82,5 млрд
Источник состояния: Berkshire Hathaway
Гражданство: США
Состояние: $76 млрд
Источник состояния: LVMH
Гражданство: Франция
Состояние: $64 млрд
Источник состояния: телекоммуникационная индустрия
Гражданство: Мексика
Состояние: $62,7 млрд
Источник состояния: Zara
Гражданство: Испания
Состояние: $62,5 млрд
Источник состояния: индустрия разработки программного обеспечения
Гражданство: США
Состояние: $62,3 млрд
Источник состояния: Facebook
Гражданство: США
Состояние: $55,5 млрд
Источник состояния: Bloomberg LP
Гражданство: США
Состояние: $50,8 млрд
Источник состояния: Google
Гражданство: США
Состояние: $50,5 млрд
Источник состояния: Koch Industries
Гражданство: США
Состояние: $50,5 млрд
Источник состояния: Koch Industries
Гражданство: США
Состояние: $50 млрд
Источник состояния: нефтехимия, нефть и газ
Гражданство: Индия
Состояние: $49,8 млрд
Источник состояния: Google
Гражданство: США
Состояние: $49,3 млрд
Источник состояния: L'Oreal
Гражданство: Франция
Состояние: $44,6 млрд
Источник состояния: Walmart
Гражданство: США
Состояние: $44,4 млрд
Источник состояния: Walmart
Гражданство: США
Состояние: $44,3 млрд
Источник состояния: Walmart
Гражданство: США
Состояние: $41,2 млрд
Источник состояния: Microsoft
Гражданство: США
Состояние: $38,8 млрд
Источник состояния: интернет медиа
Гражданство: Китай