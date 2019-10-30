Бизнес

Новости

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%. Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб.

В июле акции «Газпрома» дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб.

Рост котировок «Газпрома» начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай «Сила Сибири». Следующий этап – заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Официальный запуск магистрали назначен на начало декабря.

За счет акций «Газпрома» индекс Московской биржи 30 октября обновил исторический максимум и впервые превысил рубеж в 2900 пунктов (+0,48%). Индекс РТС к 13.05 мск поднялся до 1430,54 (+0,46%).