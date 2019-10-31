Суд обязал «Конкорд» Пригожина выплатить компенсации родителям отравившихся детей
Мещанский суд Москвы обязал поставляющие питание в детские сады «Конкорд» и «Вито-1» Евгения Пригожина выплатить компенсации родителям детей, отравившихся в дошкольных учреждениях в декабре прошлого года, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Решение было вынесено по двум коллективным искам. Первый иск подали 16 родителей, второй − 14 граждан. Истцы требовали по 500 000 руб. компенсации каждому пострадавшему. Иски удовлетворены частично, требования к департаментам образования Москвы и детским садам были отклонены.
По информации «МБХ медиа», всего компании должны будут выплатить компенсации морального вреда и возместить расходы на лечение на общую сумму около 300 000 руб. Каждый истец получит около 10 000−15 000 руб.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, представлявшая истцов, сообщила в Twitter, что решение будет обжаловано.
Представитель «Конкорда» в суде настаивал, что у сотрудников компании по результатам исследований не обнаружена дизентерия, следовательно, их вины в заболевании детей нет. В свою очередь представитель Роспотребнадзора заявил в суде, что связь компаний с отравлением детей есть, но источник очага инфекции ведомство установить не смогло.
В феврале ФБК сообщил, что «Конкорд» был одним из поставщиков питания в московские детские сады, где в декабре 2018 г. были зафиксированы случаи заболевания дизентерией. Роспотребнадзор установил, что в детских садах отравились 127 детей, из них у 57 была обнаружена дизентерия, у остальных наблюдались другие виды кишечной инфекции, заявляла «Ведомостям» руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. В конце февраля «Конкорд» сообщил о готовности выплатить компенсации заболевшим дизентерией.