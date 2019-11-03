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Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовское управление по рынку капитала одобрило частичное размещение на рынке акций нефтяной компании Saudi Aramco, следует из сообщения регулятора на его сайте. Согласие на IPO считается действительным в течение шести месяцев с даты принятия решения и будет отозвано, если компания не разместит акции за это время, добавил регулятор.

Публичное размещение пройдет на саудовской бирже Tadawul, сообщила в свою очередь Saudi Aramco. Предложение будет состоять из продажи части акций, принадлежащих государству. Окончательная цена и объем размещения будут объявлены позже.

Сроки сбора заявок в сообщении не уточняются. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщил, что процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Само размещение может начаться 4 декабря.

По данным Reuters, Saudi Aramco выбрала девять банков для координации процесса IPO, включая JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse и другие. Как утверждают источники агентства, компания намерена разместить 1% своих акций в этом году и еще 1% – в 2020-м. Всего Saudi Aramco хочет вывести на биржу 5% своих акций, пишет Reuters.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман прогнозировал, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена на уровне $2 трлн, а 5% акций – в $100 млрд. Однако накануне Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Саудовская Аравия согласилась с оценкой ниже $2 трлн.