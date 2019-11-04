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Microsoft отчитался о росте продуктивности при сокращении рабочей недели

Японский филиал компании Microsoft заявил, что после введения четырехдневной рабочей недели продуктивность работников выросла на 40%. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, в таком режиме компания работала в течение пяти недель. Эксперимент показал не только рост продуктивности сотрудников, но и снижение расходов бумаги и электроэнергии.

В течение месяца сотрудникам разрешалось не выходить на работу в пятницу. Кроме того, в компании сократили время совещаний, а также заменяли личные встречи переписками в мессенджерах. При этом руководство не сокращало зарплату и не вычитало дни из отпуска. Эксперимент показал, что продуктивность работников выросла на 40%. Они стали на 25% реже брать отгулы. Расходы электроэнергии снизились на 23%, а бумаги – на 59%, отмечает Bloomberg. Сокращенная рабочая неделя понравилась 92% сотрудников. Некоторые из них сообщили, что им сложно отдыхать в пятницу, пока остальные работают. Некоторые уверены, что короткие рабочие недели будут беспокоить клиентов компании. Сейчас эксперимент завершился, Microsoft планирует повторить его зимой.

В июне премьер Дмитрий Медведев предположил, что в перспективе Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю. В августе независимые профсоюзы предложили Минтруду сократить продолжительность рабочей недели при сохранении зарплат. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил ранее, что обсуждать такое предложение можно только после увеличения производительности труда и повышения доходов населения.