Microsoft отчитался о росте продуктивности при сокращении рабочей недели

Бизнес

Новости

WSJ: минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ведомство подозревает компанию в завышении отчетности по продажам для сокрытия финансовых проблем.

По данным источников, следователи провели допрос в штаб-квартире компании в Балтиморе. До 2016 г. компания демонстрировала выручку на уровне не менее 20% в течение 26 кварталов подряд. Но в последнем квартале 2016 г. объем продаж Under Armour вырос только на 12%, оказавшись ниже прогнозов, сообщает WSJ. В конце 2017 г. акции компании снизились. В отчетности Under Armour понизила прогнозы роста на будущий год. Отмечается, что в 2016–2017 гг. финансовый отдел Under Armour возглавлял Чип Моллой. Причин его ухода в компании не объясняли. Председатель и исполнительный директор производителя Кевин Планк связывал низкие показатели с уменьшением количества покупателей и изменениями в индустрии спортивной одежды, в том числе и банкротством одного из ритейлеров.

Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров. Ее основал Кевин Планк в 1996 г. (сейчас владеет 64,7%). По данным Statista за 12 месяцев по 1 сентября 2019 г., Under Armour занимает 4-е место в мировых продажах спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Ее капитализация – $8,8 млрд. Выручка компании в 2018 г. выросла на 4,1% до $5,2 млрд, чистый убыток составил $46,3 млн.