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Минтруд направил в правительство доклад о четырехдневной рабочей неделе

Ведомости
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Минтруд направил в правительство доклад о введении в России в будущем четырехдневной рабочей недели, говорится на сайте ведомства. В частности, Минтруд предложил рассмотреть вопрос о сокращении рабочей недели на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По мнению ведомства, «данный вопрос требует дальнейшего изучения».

Ведомство планирует создать специальную рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости. Во время обсуждения сокращения продолжительности рабочей недели «было выявлено, что это несет в себе риски», например, может привести к увеличению издержек на рабочую силу, подорожанию продукции, отметили в Минтруде. При этом ведомство отмечает, что существуют и положительные аспекты введения четырехдневной рабочей недели. При сохранении уровня оплаты труда это будет способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию, считают в министерстве. По мнению Минтруда, сокращение рабочей недели также положительно повлияет на сочетание семейных и рабочих обязанностей, появится больше времени на спорт, культуру и отдых.

Премьер Дмитрий Медведев в июне предположил, что в перспективе будет осуществлен переход на четырехдневную рабочую неделю. В августе независимые профсоюзы предложили Минтруду сократить продолжительность рабочей недели при сохранении зарплат. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил ранее, что обсуждать такое предложение можно только после увеличения производительности труда и повышения доходов населения.

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Бизнес
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«Интерфакс» узнал о возбуждении уголовного дела против Healthy food

Ведомости
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Столичное управление МВД возбудило уголовное дело о нарушении санитарных правил в отношении сети вендинговых автоматов Healthy food после произошедшего летом массового отравления среди офисных сотрудников бизнес-центров в 8 административных округах Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его информации, дело было заведено накануне, 30 сентября, по ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По словам источника, летом неустановленные следствием сотрудники Healthy food осуществляли деятельность в нарушение «санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, других нормативных актов, что повлекло по неосторожности массовое заболевание и отравление людей».

Статья 236 УК предусматривает штраф в размере до 80 000 руб., обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до одного года.

С 11 июля по 1 августа этого года было выявлено 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, заявили ранее в Роспотребнадзоре. Все случаи были связаны с покупкой продукции в торговых автоматах и кафе Healthy Food. Из числа пострадавших 38 человек получили медицинскую помощь в больнице, у 66 пожаловавшихся на самочувствие выявили сальмонеллез. Ранее Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн руб. из-за выявленных нарушений. Во время Во время расследования ведомство приостановило работу комбината компании на юго-востоке Москвы, закрыло два кафе и опечатало 48 вендинговых автоматов.

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Политика
Новости

Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве

Ведомости
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Возле проходной Следственного комитета в Техническом переулке в Москве неизвестный с ножом напал на сотрудника ведомства, передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, раненый работал в центральном аппарате ведомства и занимался организацией приема граждан. Он выполнял служебные обязанности во время нападения. По данным издания Baza, во время нападения пострадал полковник Владислав Капустин. Врачи оказывают ему помощь – проводят операцию на сердце, поскольку удар был нанесен в область груди. При этом нападавшего задержали, его мотивы выясняют следователи.

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Минздрав обвинил недовольных врачей из Центра им. Блохина в нарушении этики

Ведомости
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Комиссия Министерства здравоохранения России пришла к выводу, что открытое обращение онкологов по поводу конфликта в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Блохина – «грубое нарушение врачебной этики», говорится на сайте ведомства. При этом требования, которые предъявляет к коллективу директор НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, отмечается в материале.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждали, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует коллектив». Всего заявления об увольнении написали 26 специалистов центра, говорилось в обращении. Они требовали отстранить новое руководство, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, а также провести аудит строительства новых корпусов центра. В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина) возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения.

После публикации обращения онкологов руководство Центра им. Блохина написало жалобу на врачей, угрожающих уволиться из-за конфликта. Директор медучреждения Иван Стилиди заявил, что конфликт разгорелся после назначения Варфоломеевой руководителем НИИ. При этом он предположил, что некоторые врачи «имели личные амбиции» занять ее должность. По его мнению, в конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты, что недопустимо.

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Политика
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Московская полиция подала в суд на Навального и его сторонников

Ведомости
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Главное управление МВД по Москве подало в Симоновский районный суд на политика Алексея Навального и других оппозиционеров, свидетельствуют данные в судебной картотеке. На это обратило внимание «МБХ медиа».

Всего управление МВД подало два иска. Ответчики по первому из них – Навальный, а также Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Илья Яшин и Олег Степанов. Второй иск подан к Соболь и Георгию Албурову.

В чем заключаются претензии полиции, в картотеке не уточняется. Пресс-служба Симоновского суда в разговоре с РБК не стала раскрывать детали. Издание направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве. Жданов и Албуров сообщили, что узнали об исках из СМИ. В чем заключается суть исков, они не знают.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

Такие предприятия, как «Мосгортранс», «Московский метрополитен» и ГБУ «Автомобильные дороги», а также ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской) и служба такси ООО «М.Такси коммуникации» подали к оппозиционерам иски о компенсации ущерба. 10 сентября «Мосгортранс» выиграл суд по своему иску – с оппозиционеров взыскали 1,2 млн руб. за задержки и простой общественного транспорта. Из числа ответчиков исключили Албурова.

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Финансы
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Сбербанк запустил в мобильном приложении переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Ведомости
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Сбербанк запускает сервис международных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Для того чтобы сделать перевод, клиенту нужно войти в приложение, выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» – «По номеру карты», ввести номер карты получателя и указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки составит несколько минут, обещает Сбербанк. В некоторых случаях перевод может зачисляться дольше, но не более трех рабочих дней, отмечает кредитная организация.

Деньги можно переводить в любую страну, исключения – США, Тайвань, Куба, Иран, КНДР, Сомали, Сирия и Япония. Перевод можно сделать в рублях, долларах и евро, сумма не должна превышать 150 000 руб. или эквивалента в валюте. Комиссия за перевод – 1% от суммы независимо от валюты. Опция будет сначала доступна пользователям устройств на платформе Android, а позже она появится и на iPhone.

В мае Сбербанк запустил сервис денежных переводов в Европу. Ранее отправить деньги на счет европейского банка можно было только в отделениях Сбербанка. За месяц до этого кредитная организация совместно с Western Union запустила в «Сбербанк онлайн» сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья, в частности Белоруссию, Азербайджан, Грузию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Узбекистан.

Ранее в сентябре в «Сбербанк онлайн» появилась возможность пополнения карт Сбербанка с карт сторонних банков. Комиссия за новую услугу составляет 1,2%, но не менее 30 руб. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия не взимается. «Эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная – карта Сбербанка», – отмечала пресс-служба банка.

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Бизнес
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Власти отказались от строительства ТЭС на российских экспериментальных турбинах

Ведомости
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Правительство отказалось от строительства теплоэлектростанций (ТЭС) на экспериментальных турбинах российского производства в пользу конкурентного отбора для широкого круга поставщиков, в числе которых GE и Siemens, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет об отказе от российских газовых турбин большой мощности 1,4 ГВт. Возможность отказа обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 24 сентября. В целом предложение им было одобрено, рассказали источники газеты. В аппарате Козака и Минэнерго заявили, что окончательное решение еще не принято. В Минпромторге не стали комментировать эту информацию, сославшись на отсутствие протокола совещания.

Ранее было одобрено строительство газовой ТЭС на 1,4 ГВт в Каширском районе Подмосковья по дорогостоящему механизму конкурентного отбора мощности новой генерации. Расходы на реализацию этого проекта Минэнерго предварительно оценивало в 100 млрд руб. Изначально проект был создан для обкатки турбин, находящихся под санкциями «Силовых машин» Алексея Мордашова. Как отмечает «Коммерсантъ», «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» обсуждают сейчас создание СП с GE и Siemens. Планы по выпуску газовых турбин большой мощности есть и у консорциума ОДК «Ростеха», «Интер РАО» и «Роснано».

По словам источников газеты, отбор поставщиков может состояться в 2026–2028 гг., к этому сроку иностранные компании должны локализовать машины большой мощности.

В июле этого года правительство ограничило иностранным компаниям доступ на рынок больших газовых турбин. Речь идет о производителях газовых турбин мощностью 35–499 МВт с иностранным капиталом более 50%. Теперь эти компании не смогут локализовать производство в России и получить статус «российской» для своей продукции. Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 22 июля.

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Бизнес
Новости

AliExpress начала продавать ювелирные изделия в России

Ведомости
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Всемирная торговая площадка AliExpress начала продавать ювелирные изделия через созданный для российского рынка сервис Tmall в партнерстве с сетями Sunlight и Sokolov, рассказал газете «Коммерсантъ» представитель площадки в России. Ассортимент состоит более чем из 10 000 товаров, в том числе изделий из золота, серебра и драгоценных камней. Продавцы для доставки будут привлекать крупнейшие курьерские сети, отметили в компании.

Гендиректор AliExpress в России Лю Вэй заявил «Коммерсанту», что бижутерия давно пользуется большим спросом у покупателей из-за границы. Теперь российская площадка может стать «одной из пионеров в онлайн-продажах ювелирных изделий», сказал он.

Как отмечает «Коммерсантъ», онлайн-ритейлеры Wildberries, Lamoda, Ozon уже запустили продажу украшений из драгоценных металлов и камней. С момента появления категории ювелирных изделий на Ozon в феврале каждый месяц продажи в этом сегменте увеличивались на 40%, а с июля – уже на 70% ежемесячно, рассказала газете директор по развитию бизнеса в Ozon Илоанга Ершова. На площадке Ozon сейчас представлено около 15 000 товарных наименований, отметила она.

В начале 2018 г. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что россияне интересуются покупкой ювелирных изделий онлайн. По данным ассоциации, в 2016 г. через интернет был продан 1% такой продукции на общую сумму 1,8 млрд руб., в 2017 г. – уже 3% на 5,6 млрд руб. Прогноз АКИТ на 2018 г. был на уровне 7% ювелирных украшений на 14 млрд руб.

Главные ювелирные украшения 2019 года

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Политика
Новости

МВД заявило об усилении контроля за уголовными делами по статьям о наркотиках

Ведомости
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МВД приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Ведомство считает, что это позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.

В частности, во многих региональных органах внутренних дел действуют распоряжения, согласно которым начальники следственных подразделений должны лично изучать материалы доследственных проверок, в том числе по делам о незаконном обороте наркотиков. Организован внутриведомственный контроль, уголовные дела, подлежащие прекращению, заблаговременно изучают и согласовывают решения по ним.

МВД отметило, что по итогам первой половины 2019 г. число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 1,3%. Однако на 51,2% возросло количество выявленных фактов сбыта.

В июне полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Дело вызвало общественный резонанс, и вскоре с журналиста сняли все обвинения из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо наладить в стране контроль за работой правоохранительных органов, чтобы такие ситуации не повторялись. При этом он выступил против смягчения наказания за хранение и оборот наркотиков.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» рассказал подробности о передаче взяток полковнику ФСБ Черкалину

Ведомости
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Бывший начальник управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, получал деньги от банкиров прямо у входа в здание управления или в кафе на Лубянской площади, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы.

По одному из эпизодов в деле Черкалина взяткодателем проходит бывший владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян. В 2013 г. Горбатов познакомился с Ходжояном, которого Мазанов назначил своим советником по решению вопросов с правоохранительными и контролирующими органами. Горбатов сам отказался играть роль «крыши» для КБ «Транспортный», но предложил Черкалину помогать банку за вознаграждение. Согласно материалам следствия, Мазанов предлагал платить ему за конкретную работу или действия, но Черкалин настоял, чтобы ему ежемесячно выплачивали по $50 000 за «общее покровительство».

С ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Горбатов передавал Черкалину деньги на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ. Всего таким образом Черкалин получил $750 000. Кроме того, банк выплатил ему премию в $100 000 за помощь при проверке ЦБ.

Черкалина арестовали в апреле 2019 г. вместе с экс-сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках по делу у них были найдены деньги и ценности на общую сумму 12 млрд руб. В августе Генпрокуратура попросила суд конфисковать имущество семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб.

Технологии
Новости

Предправления «Союзмультфильма» возглавит киностудию имени Горького

Ведомости
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Председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву назначили временно исполняющим обязанности генерального директора Центральной киностудии имени Горького, сообщили ТАСС в пресс-службе Росимущества.

Кандидатура Слащевой была одобрена с учетом позиции Минкультуры, отметили в ведомстве. Слащева рассказала агентству, что направила необходимый для назначения пакет документов в Росимущество на прошлой неделе.

Киностудией почти 10 лет руководил Сергей Зернов. 13 сентября стало известно, что он ушел в отставку. Собеседники «Ведомостей» объяснили его уход тем, что работой Зернова был недоволен Минкульт, к деятельности студии были вопросы и у совета директоров.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького – одна из крупнейших и старейших в России. Она оказывает услуги съемки и создания контента частным кинокомпаниям, а также сама производит фильмы. В советское время студия выпустила такие картины, как «Путевка в жизнь», «Анна на шее», «А зори здесь тихие…», «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего» и др.

Политика
Новости

Штраф для уклонистов от армии могут увеличить в шесть раз

Ведомости
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В России могут увеличить в шесть раз штраф для тех, кто уклоняется от службы в армии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, вопрос увеличения штрафа прорабатывается. Сейчас его размер начинается от 500 руб., напомнил Бурдинский. Он также отметил, что с 2014 г. число уклонистов сократилось почти в 4 раза – с более чем 6000 человек до 1600.

В феврале в Госдуме предложили увеличить в 10 раз штраф для призывников, которые не явились в военкомат и не встали на учет. В пояснительной записке отмечалось, что действующий размер штрафов, который был установлен в 2007 г., несоизмерим с совершаемыми деяниями и не способствует формированию законопослушного поведения граждан.

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