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Минтруд направил в правительство доклад о четырехдневной рабочей неделе

Минтруд направил в правительство доклад о введении в России в будущем четырехдневной рабочей недели, говорится на сайте ведомства. В частности, Минтруд предложил рассмотреть вопрос о сокращении рабочей недели на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По мнению ведомства, «данный вопрос требует дальнейшего изучения».

Ведомство планирует создать специальную рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости. Во время обсуждения сокращения продолжительности рабочей недели «было выявлено, что это несет в себе риски», например, может привести к увеличению издержек на рабочую силу, подорожанию продукции, отметили в Минтруде. При этом ведомство отмечает, что существуют и положительные аспекты введения четырехдневной рабочей недели. При сохранении уровня оплаты труда это будет способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию, считают в министерстве. По мнению Минтруда, сокращение рабочей недели также положительно повлияет на сочетание семейных и рабочих обязанностей, появится больше времени на спорт, культуру и отдых.

Премьер Дмитрий Медведев в июне предположил, что в перспективе будет осуществлен переход на четырехдневную рабочую неделю. В августе независимые профсоюзы предложили Минтруду сократить продолжительность рабочей недели при сохранении зарплат. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил ранее, что обсуждать такое предложение можно только после увеличения производительности труда и повышения доходов населения.