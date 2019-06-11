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Медведев не исключил сокращение рабочей недели до четырех дней

Премьер России Дмитрий Медведев предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», – заявил Медведев. По его словам, «постоянная погоня за успехом» оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом, а это влечет за собой снижение производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях.

Медведев отметил, что сто лет назад американский предприниматель Генри Форд сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил рост производительности труда. В качестве еще одного примера председатель российского правительства привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился «весьма значительно».

Некоторые компании, в том числе и в России, используют четырехдневную рабочую неделю для сокращения издержек. К примеру, в 2017 г. «Автоваз» ввел неполную неделю для того, чтобы сохранить численность сотрудников на фоне снизившегося спроса.