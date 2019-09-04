Экономика

Новости

Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

«Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», – сказал министр. О возможных сроках сокращения рабочей недели он не сообщил. Сейчас необходимо сконцентрироваться на повышении доходов населения и «решать задачи поэтапно, пояснил Орешкин.

Ранее предположение о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в России высказал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, из-за технологического прогресса в будущем сократятся не только рабочее время, но и рабочие места. В качестве примера премьер привел Новую Зеландию, которая уже ввела четырехдневную рабочую неделю. В августе с предложением сократить рабочую неделю в Минтруд обратились независимые профсоюзы. Они предлагали сохранить зарплаты на прежнем уровне.

Некоторые компании, в том числе российские, используют четырехдневную рабочую неделю для сокращения издержек. В 2017 г. «Автоваз» ввел неполную неделю для сохранения численности сотрудников на фоне снизившегося спроса. Сокращенный режим работы также ранее использовали заводы «Камаз» и УАЗ.