Менеджмент / Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: Четыре дня мучений

Российские компании не хотят переходить на четырехдневную рабочую неделю

Бизнесу она не нужна – и даже противопоказана, выяснилось в совместном исследовании «Ведомостей» и HeadHunter

В июне этого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. И поручил Минтруду до конца сентября оценить влияние сокращенной рабочей недели на экономику, производительность труда и социальную сферу.

По просьбе «Ведомостей» исследовательская служба портала HeadHunter в начале сентября опросила 200 российских работодателей, чтобы выяснить их отношение к возможному изменению трудового графика. Опрос показал, что переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе – 8%.

Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график. Они считают, что ради четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей, а и то и другое очень плохо. Производительность труда упадет, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится. Не видят никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе лишь 10% работодателей. «Ведомости» разбирались в плюсах и минусах введения четырехдневной рабочей недели.

Нечем заняться

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