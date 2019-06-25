Почему россияне опасаются перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Россияне опасаются вероятного сокращения рабочего времени – их пугливость продиктована особенностями отечественного рынка труда и недоверием к любым правительственным реформам, которые часто воспринимаются как покушение бюрократии на личное благосостояние людей.

Председатель правительства Дмитрий Медведев обещал россиянам в обозримом будущем переход к четырехдневной рабочей неделе. Выступая на Международной конференции труда в Женеве, он предположил, что технологический прогресс приведет к уменьшению рабочего времени и расширению досуга. «Вероятно, будущее за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», – резюмировал Медведев.