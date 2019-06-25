От редакции
Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Страшные выходные

Почему россияне опасаются перехода на четырехдневную рабочую неделю

Они боятся снижения зарплаты и неизвестности отдыха

Россияне опасаются вероятного сокращения рабочего времени – их пугливость продиктована особенностями отечественного рынка труда и недоверием к любым правительственным реформам, которые часто воспринимаются как покушение бюрократии на личное благосостояние людей.

Председатель правительства Дмитрий Медведев обещал россиянам в обозримом будущем переход к четырехдневной рабочей неделе. Выступая на Международной конференции труда в Женеве, он предположил, что технологический прогресс приведет к уменьшению рабочего времени и расширению досуга. «Вероятно, будущее за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», – резюмировал Медведев.

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Комментарии
zahar
05:49 25.06.2019
Те кто работает мозгами не задают вопросов о кол-ве рабочих дней в неделе . Мозг работает постоянно -как у дельфина . Максимум 1 полушарие спит . )) А для всех остальных конечно нужен переход на 4 дня и сокращение рабочего дня - нужен рост производительности труда . Вопрос конечно чем люди не привыкшие к постоянной работе мозга будут заниматься в свободное время . Может быть только эта нерешенная проблема останавливает весь развитый мир сократить рабочую неделю до 28 часов . 4 дня по 7 .
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