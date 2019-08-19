Почему четырехдневная рабочая неделя может быть выгодной бизнесу

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Варвара Гранкова

Работать четыре дня в неделю, но получать зарплату за пять? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но этот вопрос активно обсуждается в Европе – и не только потому, что происходит сдвиг в сторону гибкого графика, но и потому, что появились доказательства: это хорошо для бизнеса. Многие европейские организации сокращают рабочую неделю (но не зарплаты) с 36 часов (пять рабочих дней) до 28 часов (четыре дня), чтобы уменьшить выгорание работников и повысить их удовлетворенность, производительность труда и лояльность компании.

Идея четырехдневной рабочей недели не нова: во Франции рабочую неделю сократили до 35 часов почти 20 лет назад с целью улучшить баланс между работой и личной жизнью граждан. Эту меру активно обсуждают до сих пор. Сторонники говорят, что она способствовала созданию рабочих мест и действительно поддерживает баланс между работой и личной жизнью. Критики же утверждают, что она снизила конкурентоспособность французских компаний.

По данным ОЭСР, минимальная рабочая неделя – в Нидерландах: в среднем (с учетом работников с полной и частичной занятостью) около 29 часов. Законы, принятые в Нидерландах в 2000 г. для поддержания и укрепления баланса между работой и личной жизнью, гарантируют работникам полностью оплачиваемый отпуск, а также отпуск по уходу за ребенком как для женщин, так и для мужчин.

В Великобритании также присматриваются к этой идее. Этим летом в Школе бизнеса Хенли прошел опрос 505 руководителей и более чем 2000 сотрудников британских организаций: какое воздействие может оказать четырехдневная рабочая неделя на рабочую силу. Результаты опроса демонстрируют как преимущества, так и недостатки этого подхода.