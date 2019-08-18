Как изменить компанию, которая не меняется

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Варвара Гранкова

Организационные преобразования – одна из самых сложных управленческих задач. По данным исследований, 50–70% инициатив не достигают цели. Среди трудностей, с которыми часто сталкиваются организации, – неспособность продолжать работу над инициативой на протяжении долгосрочного периода, конкурирующие приоритеты и недостаточное финансирование. Но некоторые инициативы запрограммированы на провал уже в момент зарождения.

Один из руководителей высшего звена, с которым я работал в течение многих лет (давайте назовем его Крейг), оставил свою последнюю работу, чтобы модернизировать устаревшую систему производства в другой компании. Он, опытный специалист по оздоровлению бизнеса, провел всестороннюю оценку и обнаружил, что за последние пять лет два разных руководителя предприняли 11 попыток преобразования системы. Среди них – две реорганизации, одна модернизация завода и три внедрения технологических платформ, ни одна из которых не принесла значимых результатов. И хотя Крейг был уверен в своем проверенном временем успешном подходе, циничная и безразличная реакция его команды заставила его задуматься.

Усталость от перемен и измождение, вызванное чрезмерными пертурбациями, – наиболее распространенные причины поражений. Обычно это происходит, когда несколько преобразований осуществляется одновременно и в результате одновременно проваливается. Крейг не имел отношения к прошлым неудачам компании, но эмоциональные силы его команды были истощены именно тогда, когда он больше всего в них нуждался.

Каждая организация имеет свой послужной список неудачных преобразований. До тех пор, пока вы не признаете провалы, которые пережили ваши сотрудники, они не поверят, что очередное преобразование стоит усилий. Чтобы восстановить их энтузиазм и вернуть доверие, на самом старте инициативы вам нужно сделать три важных шага.