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У винодельни Мантуровых и Чемезовых сменился собственник

В ООО «Финансовые системы», одной из двух компаний – учредителей винодельческой компании «Мантра», изменилась структура собственников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

По данным реестра, с 6 ноября 50% «Финансовых систем» вместо Валентина Ивановича Мантурова, отца министра промышленности и торговли, принадлежит Тамаре Федоровне Мантуровой. Оставшиеся 50% – по-прежнему у Станислава Сергеевича Чемезова.

«Финансовым системам» принадлежит 33,33% в ООО «Мантра». Таким образом косвенные доли Тамары Мантуровой и Станислава Чемезова — по 16,7%. Еще 66,67% в ООО «Мантра» принадлежат ООО «Комплекткерамика», учрежденному Василием Ведищевым и Денисом Краснопольским.

В 2011 г. «Ведомости» писали, что Станислав Чемезов – сын гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Тамара Мантурова – мать Дениса Мантурова, пишет РБК, ссылаясь на региональную прессу, в частности на «Ульяновский бизнес онлайн».

Как отмечает РБК, причина смены владельца в «Финансовых системах», возможно, связана с наследованием доли. Как рассказал изданию бывший директор автономной некоммерческой организации «Национальный центр опеки наследия» Сергей Коняев, Валентин Мантуров умер в январе 2019 г. Он был одним из учредителей и руководителей этого центра.

Связаться с представителями «Финансовых систем», «Мантрой» и прочими связанными с ними юрлицами РБК не удалось. Пресс-службе Минпромторга не ответила на запрос РБК.

«Мантра» в 2017 г. выкупила у винодельческого проекта «Лефкадия» несколько участков. По состоянию на март 2019 г. ей принадлежит 12 га виноградников в Краснодарском крае. Выручка «Мантры» в 2018 г. по РСБУ – 22,2 млн руб., чистая прибыль – 42,6 млн руб., свидетельствуют данные «СПАРКа-Интерфакса».