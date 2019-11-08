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Генеральный директор Gap уходит в отставку после снижения продаж

Генеральный директор американского ритейлера одежды Gap Арт Пек уходит в отставку. Он покинет компанию «после короткого переходного процесса» и также выйдет из совета директоров, говорится в сообщении Gap. Временным генеральным директором и президентом Gap станет сын основателей ритейлера Роберт Фишер, занимающий пост председателя совета директоров без исполнительных полномочий.

По итогам III квартала 2019 г. сопоставимые продажи ритейлера снизились на 4%. Кроме того, ухудшился годовой прогноз по прибыли на акцию – от $1,70 до $1,75 против $2,05 до $2,15 в 2019 г. Акции Gap после этого заявления упали более чем на 8%.

Пек возглавлял Gap с 2015 г. Причины его ухода не уточняются. В ноябре 2018 г. ритейлер заявил, что закроет 230 магазинов в торговых центрах из-за снижения продаж. Всего у компании более 3000 магазинов, в том числе под брендами Old Navy, Banana Republic и Athleta, Intermix и Hill City. Бренд Gap остается самым слабым из них. В марте 2019 г. в компании сообщили, что выделят в отдельную компанию бренд Old Navy, который показывает наилучшие показатели по продажам. Остальные бренды будут объединены в другую компанию, которая пока условно названа NewCo. В России работают 18 магазинов Gap. 15 их них расположены в Москве.