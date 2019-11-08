Новости
Бизнес
Новости

Генеральный директор Gap уходит в отставку после снижения продаж

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генеральный директор американского ритейлера одежды Gap Арт Пек уходит в отставку. Он покинет компанию «после короткого переходного процесса» и также выйдет из совета директоров, говорится в сообщении Gap. Временным генеральным директором и президентом Gap станет сын основателей ритейлера Роберт Фишер, занимающий пост председателя совета директоров без исполнительных полномочий.

По итогам III квартала 2019 г. сопоставимые продажи ритейлера снизились на 4%. Кроме того, ухудшился годовой прогноз по прибыли на акцию – от $1,70 до $1,75 против $2,05 до $2,15 в 2019 г. Акции Gap после этого заявления упали более чем на 8%.

Пек возглавлял Gap с 2015 г. Причины его ухода не уточняются. В ноябре 2018 г. ритейлер заявил, что закроет 230 магазинов в торговых центрах из-за снижения продаж. Всего у компании более 3000 магазинов, в том числе под брендами Old Navy, Banana Republic и Athleta, Intermix и Hill City. Бренд Gap остается самым слабым из них. В марте 2019 г. в компании сообщили, что выделят в отдельную компанию бренд Old Navy, который показывает наилучшие показатели по продажам. Остальные бренды будут объединены в другую компанию, которая пока условно названа NewCo. В России работают 18 магазинов Gap. 15 их них расположены в Москве.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

«Интерфакс» узнал о просьбе «Почты России» выделить ей денег из ФНБ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Почта России» попросила правительство предоставить ей средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование инфраструктурного развития предприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Премьер Дмитрий Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение, рассказал собеседник агентства в финансово-экономическом блоке правительства. Источник «Интерфакса» в Минкомсвязи осведомлен о наличии такого поручения, но не стал называть сумму, которую попросила «Почта России».

Когда ликвидная часть ФНБ достигнет 7% ВВП, власти смогут инвестировать средства фонда, превышающие этот порог. Правительство ожидает, что это произойдет уже в 2020 г. Объем средств превысит установленный порог на 1,5 трлн руб.

Чиновники еще не решили, какую часть ФНБ потратить и как именно. Эти правила будут определены до конца года, говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его оценке, порядка 15–20% от суммы превышения можно будет направлять на инвестиционные проекты России. Минфин также предложил инвестировать часть средств в иностранные активы – суверенные бумаги других стран и бумаги высококачественных корпоративных заемщиков.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

У винодельни Мантуровых и Чемезовых сменился собственник

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В ООО «Финансовые системы», одной из двух компаний – учредителей винодельческой компании «Мантра», изменилась структура собственников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

По данным реестра, с 6 ноября 50% «Финансовых систем» вместо Валентина Ивановича Мантурова, отца министра промышленности и торговли, принадлежит Тамаре Федоровне Мантуровой. Оставшиеся 50% – по-прежнему у Станислава Сергеевича Чемезова.

«Финансовым системам» принадлежит 33,33% в ООО «Мантра». Таким образом косвенные доли Тамары Мантуровой и Станислава Чемезова — по 16,7%. Еще 66,67% в ООО «Мантра» принадлежат ООО «Комплекткерамика», учрежденному Василием Ведищевым и Денисом Краснопольским.

В 2011 г. «Ведомости» писали, что Станислав Чемезов – сын гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Тамара Мантурова – мать Дениса Мантурова, пишет РБК, ссылаясь на региональную прессу, в частности на «Ульяновский бизнес онлайн».

Как отмечает РБК, причина смены владельца в «Финансовых системах», возможно, связана с наследованием доли. Как рассказал изданию бывший директор автономной некоммерческой организации «Национальный центр опеки наследия» Сергей Коняев, Валентин Мантуров умер в январе 2019 г. Он был одним из учредителей и руководителей этого центра.

Связаться с представителями «Финансовых систем», «Мантрой» и прочими связанными с ними юрлицами РБК не удалось. Пресс-службе Минпромторга не ответила на запрос РБК.

«Мантра» в 2017 г. выкупила у винодельческого проекта «Лефкадия» несколько участков. По состоянию на март 2019 г. ей принадлежит 12 га виноградников в Краснодарском крае. Выручка «Мантры» в 2018 г. по РСБУ – 22,2 млн руб., чистая прибыль – 42,6 млн руб., свидетельствуют данные «СПАРКа-Интерфакса».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль заметил дискуссию, которая развернулась после предложения президента Владимира Путина заменить «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии.

«Википедия» – уважаемый популярный, самообновляемый ресурс, отметил Песков. Однако достоверность и правильность представленной в ней информации никем не гарантируется, продолжил он. «Президент говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний. А это Большая российская энциклопедия. Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" речи нет и быть не может», – подчеркнул пресс-секретарь.

Путин в начале ноября на заседании совета по русскому языку предложил заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Так он отреагировал на замечания участников совета о том, что современные школьники в большинстве случаев пользуются непроверенными источниками информации, такими как «Википедия» и поисковые системы в интернете, не способными гарантировать достоверность данных.

«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

NYT: Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру в президенты США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 г. от демократической партии, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Ранее Блумберг заявлял, что не будет баллотироваться.

По данным источников газеты, Блумберг еще не принял окончательного решения о выдвижении. Советник миллиардера Говард Вольфсон отметил, что миллиардер считает президента США Дональда Трампа «беспрецедентной угрозой для страны». По его словам, Блумберг не считает текущих претендентов от демократов – Элизабет Уоррен и Берни Сандерса – сильными кандидатами. «Нам нужно завершить работу и обеспечить поражение Трампа. Но Майк все больше обеспокоен, что текущие претенденты (от демократов) не готовы сделать это», – написал Вольфсон в Twitter. По данным NYT, Блумберг может составить серьезную конкуренцию для наиболее вероятного кандидата от демократов – Джо Байдена.

Майклу Блумбергу 77 лет. Он занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 г. Блумберг занимает 9-е место в рейтинге богатейших бизнесменов мира по версии Forbes, его состояние оценивается в $55,5 млрд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Медведев придал статус «научной долины» центру, учрежденному фондом друга Путина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

По этому постановлению, «Сириус» будет заниматься такими, в частности, научными направлениями, как роботизированные системы, системы обработки больших данных, машинное обучение и искусственный интеллект, а также генетика, иммунобиология, биомедицина, исследования в области педагогических и когнитивных наук. Инициатором проекта назначен фонд «Талант и успех».

Медведев обязал Росимущество передать фонду 163 земельных участка в Краснодарском крае и восемь нежилых зданий – склад и трансформаторные подстанции. Премьер также поручил Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о бюджетных ассигнованиях для центра. Госкомпаниям и госкорпорациям в сфере высоких технологий он рекомендовал поучаствовать в создании и развитии территории и инфраструктуры «Сириуса».

Учредитель фонда «Талант и успех» – Сергей Ролдугин, друг президента Владимира Путина. Фонд «Талант и успех», в свою очередь, является учредителем образовательного детского центра «Сириус», созданного в Сочи. Идея создания центра и название придуманы президентом. Как писали «Ведомости» в 2016 г., «Сириус» – крупный владелец недвижимости в Сочи.

В октябре 2018 г. руководитель «Сириуса» Елена Шмелева рассказывала РБК, что Путин поддержал создание на территории образовательного центра и Олимпийского парка в Сочи инновационного научно-технологического центра. Площадь центра составит ориентировочно около 40 га, уточняла Шмелева. Источник, близкий к администрации президента, сообщал, что центр в Сочи будет идентичен научно-технологической долине МГУ. Собеседник отмечал, что к «Сириусу» присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.

Шмелева говорила, что «Сириус» будет подавать документы о создании центра, которые предусмотрены федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах». Этот закон был принят в 2017 г. специально для создания научно-технологического центра на территории МГУ. О создании «долины МГУ» в 2013 г. объявлял ректор МГУ Виктор Садовничий. РБК писал, что в работе над проектом, помимо прочих структур МГУ, участвует проект «Иннопрактика» Катерины Тихоновой. По данным Reuters и Bloomberg, Тихонова – младшая дочь Путина. В мае она защитила в МГУ кандидатскую диссертацию.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Состояние богатейших людей мира снизилось на $388 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Состояние долларовых миллиардеров в мире в 2018 г. снизилось на $388 млрд, говорится в исследовании швейцарского финансового холдинга UBS совместно с консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PIC). Первым на это обратил внимание Bloomberg.

Общее состояние 2101 миллиардера в 2018 г. составило $8,5 трлн. Совокупное состояние миллиардеров в России – $421 млрд, в Китае – $982 млрд, в США – $3,1 трлн. За последние пять лет в мире на 46% стало больше женщин-миллиардеров. Количество мужчин с состоянием более $1 млрд выросло на 39%, говорится в исследовании. Они начали терять деньги впервые за три года, отмечают эксперты. Самое большое снижение зафиксировано в Азии – на 8%. Это связано с замедлением роста экономики в Китае и укреплением доллара США.

По словам одного из топ-менеджеров UBS Йозефа Стадлера, бум миллиардеров «переживает естественную коррекцию». «Более сильный доллар в сочетании с большей неопределенностью на фондовых рынках в обстановке жесткой геополитической окружающей среды создал условия для этого падения», – уверен он. Стадлер отметил, что бизнес миллиардеров продолжает процветать. Миллиардеры создают и управляют бизнесом, который превосходит по эффективности фондовые рынки, полагает топ-менеджер.

Бизнес
Новости

НПФ «Благосостояние» продал одну из крупнейших лизинговых компаний

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

НПФ «Благосостояние» продал компании «ТФМ-гарант» крупную лизинговую компанию «Трансфин-М», сообщается в их совместном пресс-релизе.

Сумма сделки – 32,6 млрд руб. Она заключена в формате MBO (management buy-out, выкуп собственным менеджментом) и профинансирована преимущественно за счет заемных денег, говорится в пресс-релизе.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку в августе.

«ТФМ-гарант» на 70% принадлежит Алексею Тайчеру, еще 30% – у топ-менеджеров компании «Трансфин-М». НПФ «Благосостояние» контролируется структурами РЖД.

«Трансфин-М» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний. За 2018 г. ее лизинговый портфель (вагоны, авиационная и автомобильная техника и пр.) составил 290 млрд руб., по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». Компания получила чистую прибыль 4,4 млрд руб. по МСФО. Общий парк грузовых вагонов компании, по ее данным, насчитывает 36 000 шт.

«Благосостояние» продал лизинговый бизнес из-за особенностей регулирования НПФ. С 2018 г. ЦБ ввел стресс-тестирование пенсионных фондов, и при наличии больших инвестиций в один актив его пройти сложно. 15% портфеля НПФ «Благосостояние» стоимостью 400 млрд руб. приходится на вложения в акции и облигации «Трансфина-М», приводил данные человек, близкий к фонду.

Бизнес
Новости

Прибыль UC Rusal сократилась почти в два раза

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чистая прибыль UC Rusal за январь – сентябрь составила $819 млн, что на 47,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности холдинга по МФСО.

Скорректированный чистый убыток составил $132 млн, говорится в отчетности компании. Выручка UC Rusal снизилась на 8,8% до $7,222 млрд. Скорректированная EBITDA уменьшилась в 2,35 раза и составила $765 млн. По словам генерального директора UC Rusal Евгения Никитина, причинами сокращения выручки и EBITDA стали сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий в сочетании со значительным снижением реализованных компанией премий.

Минфин США внес в санкционный список UC Rusal и другие на тот момент подконтрольные Олегу Дерипаске компании 6 апреля 2018 г. Условием для снятия санкций было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании. В январе этого года Вашингтон снял санкции с UC Rusal, так как Дерипаска выполнил условие. Такое решение стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с американскими властями.

Политика
Новости

В Белом доме опровергли информацию о договоренностях США и КНР по тарифам

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Советник президента США Питер Наварро опроверг информацию о соглашении между США и КНР об отмене пошлин. Об этом Наварро сообщил в эфире программы Lou Dobbs Tonight. По его словам, стороны не достигли каких-либо договоренностей о снижении или отмене тарифов по торговле.

«Сейчас нет соглашения об отмене каких-либо существующих тарифов в качестве условия сделки первого этапа», – сообщил Наварро. Он отметил, что единственный человек, кто может принять подобное решение, – президент США Дональд Трамп.

7 ноября представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил о договоренностях между Китаем и США о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, писал Bloomberg. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил агентству, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 г. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай вводил пошлины в ответ. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга. С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на китайские товары на общую сумму $300 млрд. – произошло увеличение тарифов до 30% на другой перечень продукции из Китая стоимостью $250 млрд. Следующее повышение пошлин на ряд китайских товаров ожидается в декабре. Трамп требовал от американских компаний перенести в США производство, которое ведется ими в Китае.

Технологии
Новости

Китай анонсировал начало разработок сетей G6

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство науки и технологий Китая сообщило о начале параллельной разработки сетей 6G двумя группами, передает CNBC. В одну из них войдут представители заинтересованных министерств, в другую – специалисты из 37 университетов, исследовательских институтов и технологических компаний. Каждая группа должна будет представить министерству науки свои предложения.

Замминистра науки Ван Си заявил, что разработка 6G находится на зачаточном уровне. По его словам, пока не ясно, как технически реализовать поставленную задачу.

Как отмечает телеканал, сейчас большинство людей пользуются устройствами, поддерживающими сети 4G. Несмотря на ажиотаж вокруг 5G, все еще не ясно, какое влияние сети нового поколения могут оказать на отрасль и потребителя, какие преимущества у 5G помимо высокой скорости загрузки. Сейчас Южная Корея является единственной страной, кроме Китая, где происходит внедрение 5G повсеместно. Развертывание сетей 5G в таких странах, как Великобритания и США, происходит более ограниченно и сфокусировано на нескольких городах.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Morgan Stanley потребовал $99 млн от бывшего акционера МИнБанка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американской финансовой группы Morgan Stanley о взыскании $99 млн с компании «МИБ-инвестиции» – бывшего акционера находящегося на санации Московского индустриального банка (МИнБанк), говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Иск был подан 5 ноября.

Центробанк России принял решение о санации МИнБанка в январе. Функции временной администрации были возложены на Фонд консолидации банковского сектора. На тот момент МИнБанк был на 33-м месте по размеру активов среди российских банков. В июле ЦБ сообщил о докапитализации МИнБанка на 128,7 млрд руб.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow