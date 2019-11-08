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Deloitte подала в суд на крупнейший порт России

Cтруктура Deloitte (ООО «Делойт консалтинг») подала иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составила 7,25 млн руб.

Суть требований не раскрывается. «Ведомости» направили запрос в НМТП. В пресс-службе Deloitte «Интерфаксу» заявили, что не комментируют деятельность действующих и бывших клиентов компании.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Делойт консалтинг» и НМТП в 2017 г. заключили два контракта – на разработку корпоративной стратегии НМТП до 2025 г. и на консультационные услуги по разработке рекомендаций для трансформации модели управления НМТП. Сумма первого контракта составила 45 млн руб., второго – 13,7 млн руб.

НМТП – крупнейший портовый оператор в России. Почти 61% порта напрямую и через дочерние компании принадлежит «Транснефти», еще 20% – государству.