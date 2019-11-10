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Saudi Aramco раскрыла детали своего IPO

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco перед первичным публичным размещением (IPO) своих акций опубликовала проспект для инвесторов. Согласно представленной там информации, розничные инвесторы смогут купить не более 0,5% акций компании, лимит для институциональных инвесторов неизвестен.

Сбор заявок на участие в IPO начнется 17 ноября, для индивидуальных инвесторов он продлится до 28 ноября, для институциональных – до 4 декабря. Цена размещения официально будет объявлена 5 декабря.

Какой именно объем бумаг будет предложен инвесторам и какая доля акций останется в свободном обращении по итогам сделки, в проспекте не раскрывается. Отмечается только, что эти параметры будут определены по итогам сбора заявок от инвесторов.

Уставный капитал Saudi Aramco составляет 60 млрд саудовских риалов (около $16 млрд) и разделен на 200 млрд обыкновенных акций. Компания на 100% принадлежит государству.

Ожидается, что IPO Saudi Aramco станет крупнейшим в истории. Сейчас таким считается размещение Alibaba на $25 млрд, состоявшееся в 2014 г. Об IPO Saudi Aramco официально стало известно неделю назад. Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств не получит. В качестве площадки для IPO выбрана местная биржа Tadawul.

Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 г., когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.