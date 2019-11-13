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Путин наградил орденом Бориса Ротенберга

Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Бориса Ротенберга орденом Александра Невского. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предприниматель получил награду как гендиректор петербургского общества спортивных единоборств «Отечество», за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Ротенберг является мастером спорта СССР по дзюдо и борьбе самбо, в 1974 г. стал призером первенства СССР, входил в юношескую сборную страны по дзюдо. Общество «Отечество» было основано в Петербурге в 2001 г.

В списке богатейших людей России по версии Forbes Борис Ротенберг занимает 92-е место, его состояние оценивается в $1,1 млрд. Семья Ротенбергов – вторая в рейтинге богатейших семей России. Борис Ротенберг, его брат Аркадий и племянники Игорь и Лилия вместе владеют $5,18 млрд.

Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.