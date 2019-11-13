Новости
Политика
Новости

Путин наградил орденом Бориса Ротенберга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Бориса Ротенберга орденом Александра Невского. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предприниматель получил награду как гендиректор петербургского общества спортивных единоборств «Отечество», за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Ротенберг является мастером спорта СССР по дзюдо и борьбе самбо, в 1974 г. стал призером первенства СССР, входил в юношескую сборную страны по дзюдо. Общество «Отечество» было основано в Петербурге в 2001 г.

В списке богатейших людей России по версии Forbes Борис Ротенберг занимает 92-е место, его состояние оценивается в $1,1 млрд. Семья Ротенбергов – вторая в рейтинге богатейших семей России. Борис Ротенберг, его брат Аркадий и племянники Игорь и Лилия вместе владеют $5,18 млрд.

Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Основателя Cirque du Soleil задержали по подозрению в продаже марихуаны

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержали во Французской Полинезии, сообщает местный телеканал Polynesie Premier. Его подозревают в распространении наркотиков.

Лалиберте выращивает марихуану на собственном острове Нукутепипи. Правоохранительные органы планируют допросить его по поводу возможной продажи наркотиков, которая должна была состояться в Таити через его сотрудника. Сейчас Лалиберте находится в полицейском участке в Папеэте. В среду он должен предстать перед судом. 

Адвокат Лалиберте заявил, что его подзащитный выращивает марихуану в личных медицинских целях и полностью отвергает слухи о том, что он имеет какое-либо отношение к продаже наркотиков.

Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 г. В 2015 г. он продал большую часть своей доли в цирке американской инвестиционной компании TPG Capital и китайской Fosun International, оставив себе 10% компании. Forbes оценивает его состояние в $1 млрд.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

ФСБ изъяла наркотики на 650 млн рублей из интернет-магазина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность незаконного интернет-магазина, специализирующегося на продаже наркотических средств. Из его оборота было изъято 440 кг наркотиков на 650 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При перевозке и сбыте наркотиков задержаны семь сотрудников этого интернет-магазина, выполнявших функции курьеров. Преступная организация действовала на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей. Среди изъятых наркотических средств были МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш. Название интернет-магазина в сообщении ФСБ не приводится, отмечается, что он был одним из крупнейших в даркнете.

Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга в крупные города Поволжья, Урала, Сибири, отметила ФСБ. Остальные задержанные занимались оптовыми поставками запрещенных веществ – от 3 до 50 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении, обороте и сбыте наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК). Задержанные арестованы. Когда произошло задержание, спецслужба не уточнила.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Tesla построит первый европейский завод в Берлине

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский производитель электромобилей Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод Gigafactory, а также центр проектирования. Об этом заявил гендиректор компании Илон Маск на церемонии Golden Steering Wheel в Германии, передает Reuters.

Маск уточнил, что завод будет построен у нового аэропорта Берлина. В Twitter он добавил, что компания намерена выпускать батареи, двигатели и электромобили, в частности Model Y. В октябре Tesla сообщала, что планирует запустить производство на своем первом заводе в Европе в 2021 г.

Tesla Motors была основана в 2003 г. как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании расположена в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей компания производит батареи и электродвигатели.

Первый зарубежный завод Tesla запустила в Шанхае, где начала производство электромобиля Model 3. Производство Model Y также может быть запущено к лету 2020 г. В июле 2018 г. стало известно, что Tesla ведет переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд и способ разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Предложение содержится в письме Трампа, направленном Эрдогану на прошлой неделе.

Как пояснил собеседник издания, сейчас США настаивают на том, что С-400 «не вводятся в эксплуатацию», чтобы они не могли «иметь доступ к средствам коммуникации и защиты американского [истребителя] F-35». По мнению Трампа, Анкара могла бы вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать ограничений со стороны США.

Идея Трампа, вероятно, «приведет в ярость» законодателей в палате представителей США, ранее одобривших введение санкций против Анкары за военную операцию в Сирии, отмечает газета. Издание напоминает, что Эрдоган 12–13 ноября посетит США, где у него запланирована встреча с американским лидером.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция подписали в 2017 г., сумма сделки составила $2,5 млрд. В июле начались первые поставки в Анкару. Прибытие последней партии компонентов С-400 ожидается в ноябре – декабре. В ответ на это США отказались поставлять Анкаре системы Patriot, а также пригрозили санкциями и исключением страны из программы поставок американских истребителей F-35.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

«Коммерсантъ»: проект дублера Щелковского шоссе отложили

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ФКУ «Центравтомагистраль» (структура Росавтодора, отвечающая за большинство федеральных дорог Центрального федерального округа) проводит тендер по выбору компании, которая займется «обоснованием инвестиций» по реконструкции Щелковского шоссе или строительству дублера, пишет «Коммерсантъ».

Начальная цена контракта – 346 млн руб. Заявки учреждение начнет рассматривать 14 ноября. Как рассказала пресс-служба ФКУ, проектировщик, с которым будет заключен контракт, должен будет предоставить не менее трех вариантов. Завершение процедур планируется в середине 2021 г.

Выбранный вариант должен быть спроектирован, для разработки проекта проведут отдельный тендер. О маршруте автодороги говорить преждевременно, заявила «Коммерсанту» пресс-служба Росавтодора.

Как напоминает «Коммерсантъ», вопрос о расширении шоссе обсуждается с 2013 г. Росавтодор предложил построить дублер через лес, входящий в состав нацпарка «Лосиный остров». Поскольку на особо охраняемой природной территории строить нельзя, было решено сдвинуть его границы. Поручение об этом еще в текущем году давал премьер Дмитрий Медведев. Однако проект так и не был согласован. Последнее совещание в правительстве по этому вопросу прошло 1 ноября, рассказала пресс-служба Минприроды. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего вопросы транспортного строительства, заявил, что идет «ведомственная проработка проекта, на уровне вице-премьера вопрос еще не обсуждался».

В 2013–2014 гг. представители Росавтодора заявляли о том, что разработаны пять сценариев, в том числе реконструкция шоссе и дублеры, обращает внимание «Коммерсантъ». Ни один из проектов еще не проходил процедуру обоснования, пояснила пресс-служба «Центравтомагистрали».

Минтранс Подмосковья отметил, что поддерживает «скорейшее решение вопроса»: в правительство региона «поступает много обращений от жителей о транспортной ситуации на Щелковском шоссе».

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Боливийский сенатор взяла на себя обязанности президента после отставки Моралеса

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Боливийский сенатор Жанин Аньес провозгласила себя исполняющей обязанности президента страны вместо ушедшего в отставку Эво Моралеса. Это произошло на заседании конгресса, передает Reuters.

Как отмечает агентство, Аньес взяла на себя полномочия главы государства несмотря на отсутствие кворума. Сенаторы из левой партии Моралеса – «Движение к социализму» – бойкотировали заседание.

Моралес ушел в отставку 10 ноября после президентских выборов. По подсчетам избиркома, за него было отдано 46,9% голосов, а за лидера оппозиции Карлоса Меса – 36,7%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50%. Если же лидер оторвался от кандидата, занявшего второе место, более чем на 10%, то ему необходимо набрать всего 40%. Избирком признал победу за Моралесом, хотя, по предварительным данным, разрыв был менее 10%. Меса не признал итоги выборов, в стране начались протесты.

12 ноября Мексика предоставила Моралесу убежище, объяснив это решение тем, что жизнь снявшего с себя полномочия лидера Боливии находится в опасности. В этот же день он прибыл в эту страну. Во время краткой пресс-конференции, которую дал Моралес, он заявил, что его жизнь действительно находилась под угрозой – «путчисты» якобы пообещали за его голову $50 000.

Бизнес
Новости

Ozon раскрыл количество пользователей платной подписки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Платной подпиской Ozon Premium с момента ее запуска в феврале воспользовались более 300 000 клиентов интернет-ритейлера Ozon. Об этом «Коммерсанту» сообщила пресс-служба компании.

Эти клиенты сделали 6 млн заказов, рассказала она. Всего, по собственным данным на ноябрь, у Ozon 30 млн активных пользователей.

Сейчас каждый третий заказ у интернет-ритейлера делают пользователи с подпиской Premium, рассказал директор по клиентскому сервису Ozon Станислав Кондратьев. По его словам, самые популярные категории – товары для дома и детские товары, которые есть в заказах 70% клиентов. Покупатели из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодарского края чаще всего пользуются Ozon Premium. В среднем пользователи подписки делают четыре – пять заказов в месяц, в каждом из них шесть – семь товаров, отметил Кондратьев.

В начале февраля Ozon резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку – Ozon Premium – на эту услугу. Однако в марте онлайн-ритейлер вернул возможность бесплатной доставки. Сейчас компания предлагает три вида подписки – на месяц (399 руб.), на полгода (999 руб.) и на год (1799 руб.). Они включают в себя бесплатную доставку, специальные цены на товары, а также доступ к закрытым распродажам.

Технологии
Новости

Facebook объявил о запуске своей системы онлайн-платежей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Facebook запускает собственную систему электронных платежей – Facebook Pay. Об этом сообщается в блоге социальной сети. «Люди уже используют платежи в приложениях [Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp], чтобы совершать покупки, а также жертвовать и отправлять друг другу деньги. Facebook Pay упростит эти транзакции», – отмечается в сообщении.

Для активации системы платежей надо пройти на страницу настроек в приложении или на сайте Facebook. Сервис поддерживает большинство кредитных и дебетовых карт, а также PayPal, отмечает соцсеть. Пользователь может выбрать предпочтительный для него метод оплаты и каждый раз не вводить платежную информацию.

На этой неделе Facebook Pay заработает в США для определенных видов транзакций – переводов между пользователями мессенджера Facebook, пожертвований, покупок в игровых приложениях и приобретения билетов на мероприятия. Со временем опцией смогут пользоваться все большее количество людей, в том числе в Instagram и WhatsApp, подчеркивает Facebook. Когда этот сервис запустят в других странах, соцсеть не сообщает.

Летом этого года Facebook объявил о запуске своей криптовалюты – Libra, функционирование которой основано на технологии блокчейн. В октябре сначала PayPal, а затем Visa, Mastercard и eBay отказались от сотрудничества с проектом.

Финансы
Новости

S&P: слабые темпы роста экономики ограничат развитие рынка страхования в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Слабые темпы роста экономики России ограничат развитие российского рынка страхования, утверждается в докладе «Оценка отраслевых и страновых рисков страхового сектора: Российский сектор страхования иного, чем страхование жизни, агентства», подготовленном S&P Global Ratings. «Несмотря на прогнозируемый рост реального ВВП в среднем на уровне 1,3% в 2019 г., мы оцениваем такие темпы роста как недостаточные для обеспечения значительного развития сектора страхования иного, чем страхование жизни, поскольку эти показатели связаны», – поясняется в документе.

Давление на рост экономики и на рост российского сектора страхования (без учета рынка страхования жизни) помимо неблагоприятного инвестклимата и негативных демографических показателей оказывает также повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), слабые темпы роста реальной зарплаты и неблагоприятные условия кредитования, отмечается в докладе. Негативно влияют на рынок страхования и задержки финансирования инфраструктуры, сложные условия ведения операционной деятельности для страховщиков, невысокие показатели экспорта на фоне замедления темпов роста мировой экономики из-за торговой войны США и Китая.

S&P прогнозирует низкие темпы роста страховой премии в 2019–2020 гг. Снижение может коснуться доходности инвестиций страховщиков по сравнению с пиковым уровнем в 2015–2016 гг., утверждается в документе. Положительное влияние при этом оказывают высокие, несмотря на снижение, показатели прибыльности и повышение качества регулирования, считают эксперты агентства. Они полагают, что перспективы роста рынка будут ограничены в сегменте автострахования в основном за счет усиления конкуренции, низкого уровня доходов, постепенной либерализации законодательства, регулирующего ОСАГО.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Израиль экстрадировал в США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова, пишет израильская газета The Jerusalem Post.

«В настоящий момент он находится под стражей в ожидании первичной явки в суд, которая состоится сегодня в 14.00 по местному времени (22.00 мск)», – уточнила ТАСС сотрудник пресс-службы минюста США Николь Навас-Оксман. Дело Буркова будет рассматривать федеральный суд Александрии в штате Вирджиния, добавила она.

Ордер на выдачу россиянина США был подписан 30 октября. В начале ноября защита Буркова подала апелляцию на это решение, сам задержанный просил отменить ордер. 10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил его прошение.

Бурков был задержан в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона 13 декабря 2015 г. Американские власти подозревают его в причастности к киберпреступлениям. Россия ранее также направляла в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Минэнерго заявило о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Краснодарском крае

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Строительство ТЭС «Ударная» в Тамани может быть завершено на год – два позже намеченного срока, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

По его словам, дочернее предприятие «Ростеха» «Технопромэкспорт» (ТПЭ) пока не обратилось к ведомству с уведомлением о корректировке сроков возведения объекта. «Но с учетом того, что мы не видим активных строительно-монтажных работ, которые там, по идее, должны были бы проводиться, мы понимаем, что, скорее всего, сроки сдвинутся на год, полтора, два», – пояснил чиновник.

По словам замминистра, проблема связана с получением технических условий газоснабжения станции. Инвестор уже неоднократно обращался к министерству с просьбой о содействии, «но, по-видимому, там какие-то трудности до сих пор есть», добавил Грабчак.

Предполагается, что ТЭС «Ударная» будет построена между Анапой и Новороссийском, ее проектная мощность составляет порядка 500 МВт. Ее запуск был запланирован на апрель 2021 г. Стоимость проекта оценивалась в 51 млрд руб., но в ТПЭ сообщали, что сумма может измениться после официального утверждения технических решений. Пресс-служба ТПЭ подтвердила РБК возможность переноса сроков строительства.

В марте в Крыму были введены в эксплуатацию две новые теплоэлектростанции общей мощностью 990 МВт – Таврическая в Симферополе и Балаклавская в Севастополе, они обошлись в $1,1 млрд. Их строительством с 2014 г. также занималась ТПЭ, попавшая под международные санкции. На станциях установлены четыре газовые турбины, изготовленные «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) немецкого концерна Siemens. Они были сделаны по заказу «Технопромэкспорта» и предназначались для ТЭС в Тамани. Но после передачи заказчику турбины модернизировали и установили на крымских электростанциях. Это вызвало международный скандал, поскольку концерн Siemens не хотел иметь ничего общего с возведением объектов в Крыму. Это прямо запрещено законодательством Евросоюза. Концерн пытался признать недействительными договоры на поставку турбин и требовал вернуть оборудование. Однако российские суды требования не удовлетворили.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow