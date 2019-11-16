Пассажиры самого длительного рейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры самого долгого в истории беспосадочного рейса австралийской авиакомпании Qantas Airlines поделились впечатлениями от перелета. По их словам, на борту лайнера они столкнулись с рядом странностей, пишет британское издание Daily Mail.
Больше всего пассажиров удивило то, что бортпроводники подали им ужин вместо завтрака, хотя самолет вылетел из Лондона в Сидней ранним утром. Пассажирам предложили сэндвичи со стейком, супом и вином. Как объяснила физиолог Коринн Кайо, особый график приема пищи был связан с тем, что рейс выполнялся по сиднейскому времени, где в момент вылета уже был вечер. По этой же причине в салоне самолета после взлета выключили свет и сымитировали ночь, хотя в Европе был день. Таким образом авиакомпания пыталась помочь людям адаптироваться к условиям в пункте прибытия.
Кроме того, пассажиров во время перелета просили выполнять различные упражнения, в том числе приседания и упражнения на растяжку, а также ходить по рядам вдоль кресел. По мнению врачей, такой метод значительно снижает риск тромбоза. Многие пассажиры отметили, что действительно чувствовали себя лучше, чем после предыдущих перелетов, пишет Daily Mail.
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas накануне совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории пассажирской авиации. Лайнер выполнял тестовый полет по маршруту Лондон – Сидней, во время него самолет был в воздухе 19 часов 19 минут. На борту находились 50 человек, в том числе четыре пилота.
Предыдущий рекорд по времени беспосадочного перелета принадлежал этой же авиакомпании. В октябре ее самолет выполнил рейс из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов 16 минут.