Пассажиры самого длительного рейса рассказали о странностях на борту

Больше всего пассажиров удивило то, что бортпроводники подали им ужин вместо завтрака, хотя самолет вылетел из Лондона в Сидней ранним утром. Пассажирам предложили сэндвичи со стейком, супом и вином. Как объяснила физиолог Коринн Кайо, особый график приема пищи был связан с тем, что рейс выполнялся по сиднейскому времени, где в момент вылета уже был вечер. По этой же причине в салоне самолета после взлета выключили свет и сымитировали ночь, хотя в Европе был день. Таким образом авиакомпания пыталась помочь людям адаптироваться к условиям в пункте прибытия.