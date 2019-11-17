Saudi Aramco объявила диапазон цены размещения акций в ходе IPO
Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco начала 17 ноября сбор заявок инвесторов для IPO и объявила диапазон цены размещения – 30–32 риала за акцию ($8–8,53). Об этом говорится в материалах компании. Всего Saudi Aramco планирует предложить на саудовской бирже Tadawul 1,5% акций. Окончательная цена будет объявлена 5 декабря.
Уставный капитал Saudi Aramco составляет 60 млрд саудовских риалов (около $16 млрд) и разделен на 200 млрд обыкновенных акций. Компания на 100% принадлежит государству. Таким образом, в ходе IPO компания может быть оценена в $1,6–1,71 трлн, что меньше суммы в $2 трлн, на которую рассчитывал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. При этом 1,5% акций компании могут стоить от $24 млрд до $25,6 млрд.
Как отмечает Bloomberg, если Saudi Aramco будет оценена по нижней границе ценового диапазона, то ей не удастся обойти Alibaba, которая в ходе IPO в 2014 г. привлекла $25 млрд.
Об IPO Saudi Aramco официально стало известно две недели назад. Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств не получит. Как сообщалось ранее, в ходе IPO розничные инвесторы смогут купить до 1 млрд (0,5%) акций. Сбор заявок для индивидуальных инвесторов продлится до 28 ноября, для институциональных – до 4 декабря.