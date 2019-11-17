Saudi Aramco объявила диапазон цены размещения акций в ходе IPO

Уставный капитал Saudi Aramco составляет 60 млрд саудовских риалов (около $16 млрд) и разделен на 200 млрд обыкновенных акций. Компания на 100% принадлежит государству. Таким образом, в ходе IPO компания может быть оценена в $1,6–1,71 трлн, что меньше суммы в $2 трлн, на которую рассчитывал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. При этом 1,5% акций компании могут стоить от $24 млрд до $25,6 млрд.