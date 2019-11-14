9 часов назад / Бизнес / Финансы

Saudi Aramco хочет сделать свое IPO народным

Население может вложить миллиарды долларов, но энтузиазм неискушенных инвесторов несет и риски
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Билборды с рекламой первичного размещения акций Saudi Aramco можно увидеть везде /Bloomberg / GettyImages

Саудовская Аравия хочет, чтобы средний класс страны принял активное участие в IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco. Многие жители действительно готовы купить ее акции – отчасти из чувства патриотизма, отчасти – из надежды заработать, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Эр-Рияд надеется, что саудовцы не только потратят миллиарды долларов на акции компании, но и помогут увеличить оценку ее стоимости.

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