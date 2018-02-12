«Тюрьма для принцев»: как саудовских миллиардеров заставляли поделиться деньгами
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В воскресенье отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде вернулся к обычному режиму работы. В течение 99 дней, с начала ноября, он служил местом заключения 381 высокопоставленного лица; принцев, бизнесменов и чиновников задержали в ходе крупнейшего в Саудовской Аравии антикоррупционного расследования.
Кампания под руководством наследного принца Мухаммада ибн Салмана началась неожиданно. 4 ноября одного влиятельного гражданина вызвали к королю Салману в Ritz-Carlton. Но вместо короля его там встретили вооруженные люди, забрали мобильный телефон и сопроводили в один из номеров отеля. «Мне сказали, что я останусь там на какое-то время», – вспоминает он.
Допрашивавшие его следователи обладали обширной информацией, предъявив большие пачки документов о его финансовых активах. В течение «длительных, утомительных» допросов они методически их просматривали, но существенных претензий подозреваемому не предъявляли. Ему сказали, что он задержан в рамках антикоррупционного расследования, но сможет выйти на свободу, если заключит соглашение и заплатит за свои нарушения, что он в итоге и сделал. По его словам, некоторые задержанные пытались оспаривать обвинения, но пошли на уступки, когда в отель привезли их бизнес-партнеров, которые стали давать против них показания. «Такого они не ожидали», – говорит он.
В саудовском обществе антикоррупционную кампанию встретили с энтузиазмом. По информации правительства, соглашения с задержанными заключены на $106 млрд, а несколько десятков человек могут предстать перед судом.
Интервью с задержанными и их близкими пролили свет на реальные условия заключения. Некоторым готовили еду королевские шеф-повара, но им был разрешен только один телефонный разговор в день. Другим пришлось пережить многочасовые допросы, но за определенную цену все обвинения в коррупции предлагалось снять.
Министерство финансов Саудовской Аравии наняло консалтинговые компании в Европе и на Ближнем Востоке, чтобы отследить активы богатых саудовцев, таких как миллиардер Мохаммад аль-Амуди и принц Бандар бин Султан, бывший посол в США, рассказали люди, знакомые с ситуацией. Аль-Амуди держали в Ritz-Carlton в ноябре, его нынешний статус неизвестен, рассказал его представитель, добавив, что бизнесмен не признал нарушений. Представитель бин Султана, которого не задерживали, не ответил на запрос о комментариях.
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