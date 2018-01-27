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Reuters сообщило об освобождении саудовского принца-миллиардера

Один из богатейших людей на Ближнем Востоке, принц Аль-Валид бин Талал, которого называют саудовским Уорреном Баффеттом, освобожден из-под ареста, сообщили Reuters собеседники в семье принца. «Он вернулся домой», – сообщили собеседники агентства.

Власти Саудовской Аравии не предоставили агентству комментариев.

4-5 ноября 2016 г. власти Саудовской Аравии под руководством наследного принца Мухаммада ибн Салмана начали антикоррупционную кампанию, задержав многих представителей местной элиты. Среди них оказался и Аль-Валид бин Талал. Задержанных привезли в Ritz-Carlton и запретили покидать его.

Незадолго до освобождения Аль-Валид бин Талал дал Reuters эксклюзивное интервью в отеле Ritz-Carlton. В первом после задержания интервью саудовский принц заявил, что против него нет никаких обвинений, «только обсуждения в общих чертах». Он назвал ложью сообщения СМИ о том, что его перевезли в тюрьму и пытали. Он не стал раскрывать, будет ли финансовое урегулирование с правительством после его освобождения, но добавил, что не ждет, что какие-то активы придется передать государству.

Источники Financial Times ранее сообщали, что саудовские власти предлагают обвиняемым в коррупции принцам и бизнесменам заплатить за свою свободу. В некоторых случаях Эр-Рияд хочет получить до 70% состояния подозреваемых. Так правительство надеется пополнить государственную казну на сотни миллиардов долларов.

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