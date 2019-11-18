РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21

Цена контракта редко совпадает с каталожной, пояснил РБК замдиректора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин. Каталожная цена самолета – это базовый индикатор для покупателей, а цена контракта определяется на основе различных критериев, в том числе на основе объема заказа: чем выше объем закупок, тем ниже стоимость самолета.