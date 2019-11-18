РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
Представитель корпорации «Иркут», производителя МС-21, не стал комментировать информацию о сумме портфеля заказов. Он отметил, что каталожная цена одного МС-21 составляет $97,9 млн. Таким образом, стоимость 175 самолетов по каталожной цене составит $17,1 млрд, что в два раза превышает итоговую сумму твердых контрактов.
Цена контракта редко совпадает с каталожной, пояснил РБК замдиректора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин. Каталожная цена самолета – это базовый индикатор для покупателей, а цена контракта определяется на основе различных критериев, в том числе на основе объема заказа: чем выше объем закупок, тем ниже стоимость самолета.
МС-21 – самолет среднемагистрального класса, самого востребованного в мировой и российской авиации. Его крупнейшим эксплуатантом станет «Аэрофлот». Авиаперевозчик заключил контракт на 50 самолетов МС-21, а в апреле стало известно, что он ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов.