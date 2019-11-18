Владелец Max Factor купит контрольный пакет бизнеса Кайли Дженнер за $600 млн
Производитель Max Factor – корпорация Coty Inc. – заплатит $600 млн за 51% косметической компании Kylie Cosmetics, принадлежащей 21-летней американской модели Кайли Дженнер, говорится в совместном пресс-релизе. Coty оценила стоимость Kylie Cosmetics в $1,2 млрд. После сделки компания будет переименована в Kylie Beauty. Модель останется лицом бренда после переименования компании. Стороны планируют закрыть сделку в III квартале 2020 финансового года.
Coty рассчитывает, что в результате сделки чистая прибыль группы будет увеличиваться более чем на 1% в год в течение следующих трех лет. Кайли Дженнер – одна из самых знаменитых личностей в мире, на ее страницы в соцсетях подписаны 270 млн человек. Оба бренда Дженнер – Kylie Cosmetics и Kylie Skin – являются двумя наиболее быстрорастущими и наиболее привлекательными брендами, развиваемыми при помощи соцсетей, утверждает Coty. «Coty будет нести общую ответственность за развитие портфеля, используя свои знания и возможности в области исследований и разработок, производства, дистрибуции, а также глубокое понимание категорий ароматов, косметики и средств по уходу за кожей. Coty также будет действовать в качестве лицензиата косметических средств», – отмечает корпорация.
Coty контролируется европейской инвестиционной компанией JAB Ltd. С начала года акции Coty (группе принадлежат бренды COVERGIRL, Max Factor, Rimmel, Clairol, Sally Hansen, Bourjois, Sally Hansen, Wella и Nautica) подорожали на 81,6%. В понедельник котировки Coty поднялись на 4%, пишет газета The Wall Street Journal.
В марте этого года Forbes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, которая заработала свое состояние сама, а не получила в наследство. Издание оценило ее состояние ровно в $1 млрд. Дженнер принадлежат два стартапа – Kylie Cosmetics и Kylie Skin. Первый бренд был основан в 2015 г. и изначально носил название Kylie Lip Kits. Компания занималась производством и продажей помады и средств по уходу за губами. В 2016 г. она расширила линейку косметических средств и была переименована в Kylie Cosmetics.