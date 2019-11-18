Владелец Max Factor купит контрольный пакет бизнеса Кайли Дженнер за $600 млн

Coty рассчитывает, что в результате сделки чистая прибыль группы будет увеличиваться более чем на 1% в год в течение следующих трех лет. Кайли Дженнер – одна из самых знаменитых личностей в мире, на ее страницы в соцсетях подписаны 270 млн человек. Оба бренда Дженнер – Kylie Cosmetics и Kylie Skin – являются двумя наиболее быстрорастущими и наиболее привлекательными брендами, развиваемыми при помощи соцсетей, утверждает Coty. «Coty будет нести общую ответственность за развитие портфеля, используя свои знания и возможности в области исследований и разработок, производства, дистрибуции, а также глубокое понимание категорий ароматов, косметики и средств по уходу за кожей. Coty также будет действовать в качестве лицензиата косметических средств», – отмечает корпорация.