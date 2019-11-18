РЖД пообещала расследовать взлом информационной системы в поездах «Сапсан»
РЖД проведет технологическое расследование взлома системы в поездах «Сапсан». Об этом сообщается в пресс-релизе государственной компании.
В пятницу, 15 ноября, пользователь habr.ru написал о том, что взломал систему «Сапсана» и получил доступ к данным всех пассажиров того рейса, которым он ехал, и всех прошлых рейсов. «Такой же взлом займет у вас не более 20 минут», – подчеркнул он.
Как отметила РЖД, на сервере системы поездов «Сапсан» не хранятся персональные данные пассажиров – для авторизации пользователь должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места. Эта информация не является персональной, подчеркнула госкомпания, к тому же она хранится не более одного дня. Сервер разработан исключительно в развлекательных и информационных целях, указала также РЖД.