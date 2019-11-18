РЖД пообещала расследовать взлом информационной системы в поездах «Сапсан»

Как отметила РЖД, на сервере системы поездов «Сапсан» не хранятся персональные данные пассажиров – для авторизации пользователь должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места. Эта информация не является персональной, подчеркнула госкомпания, к тому же она хранится не более одного дня. Сервер разработан исключительно в развлекательных и информационных целях, указала также РЖД.