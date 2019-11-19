Минэнерго Украины назвало предложение «Газпрома» о контракте неприемлемым

Срок действующего контракта на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 г. Ранее стороны начали переговоры об условиях транзита. 18 ноября «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. по спросу в ЕС. Обязательным условием сделки российская сторона назвала взаимный отказ от претензий в международном арбитраже, а также отмену «решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».