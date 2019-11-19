Минэнерго Украины назвало предложение «Газпрома» о контракте неприемлемым
Оржель пояснил, что в предложении «Газпрома» Киев не устроило требование отказаться от арбитражей и подписать договор сроком лишь на год. В то же время, по его мнению, стороны могут найти взаимопонимание, если договорятся о долгосрочном контракте. «Компромиссы возможны при заключении долгосрочного контракта», — подчеркнул министр.
Он допустил, что Москва продолжит транзит газа с 1 января 2020 г. без контракта, но Киев расценит это как контрабанду. «Тогда уже будут другие юридические процессы», — заключил чиновник.
Срок действующего контракта на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 г. Ранее стороны начали переговоры об условиях транзита. 18 ноября «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. по спросу в ЕС. Обязательным условием сделки российская сторона назвала взаимный отказ от претензий в международном арбитраже, а также отмену «решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».